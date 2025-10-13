Muere un joven de 23 años en un accidente de tráfico en Pedreguer

Un joven de 23 años falleció en la pasada madrugada del sábado al domingo en un accidente de tráfico en la carretera N-332, en el término municipal de Pedreguer.

Otros dos hombres, de 28 y 35 años, fueron asistidos por crisis de ansiedad y politraumatismos y fueron trasladados en sendas ambulancias al Hospital de Dénia.

El aviso llegó al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) a las 04:00 horas de la madrugada.

El CICU movilizó hasta el lugar del siniestro una unidad del SAMU y una unidad Soporte Vital Básico (SVP).

