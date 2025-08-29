El coleccionista de matrículas: detienen en un pueblo de Alicante a un suizo de 56 años acusado de sustraerlas

Este julio los propietarios de vehículos en Calp se han encontrado con la sorpresa de que la matrícula de su coche había desaparecido. Ahora la Guardia Civil arresta a un suizo de 56 años acusado de esta oleada de robos en este y otros municipios de la provincia de Alicante.

La operación Matrics se inició a partir de la denuncia de uno de los afectados que llegó a sorprender al ahora detenido manipulando su vehículo. Según relata, había ya desmontado las placas con la intención de llevárselas. Al sorprenderlo, forcejearon, pero el acusado consiguió escapar con ellas.

La Guardia Civil destaca que gracias a la colaboración ciudadana, los agentes lograron detener al autor de los hechos tras este forcejeo. A partir de ahí se descubrió que no se trataba de un hecho aislado ya que el análisis de las pruebas y evidencias recopiladas relacionaba al sospechoso con otros casos.

Los agentes reunieron los indicios que conectaban a este residente con la serie de sustracciones de matrículas que se habían producido en distintos puntos del turístico municipio de La Marina Alta desde el 30 de junio y hasta el 8 de julio.

En esa labor se comprobó, como indican fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL, que el fin de los robos en Calp dio paso a otros en localidades limítrofes. Y ahí comprobaron que el sospechoso pasaba mucho tiempo en ese otro municipio.

Tras recopilar toda la información, los agentes realizaron el registro de la vivienda vinculada al investigado, situada en Moraira. Allí se intervinieron las matrículas, que eran siempre de otros países: la gran mayoría son suizas, pero también de Bélgica, Lituania, Bielorrusia y Marruecos.

La investigación resalta ese factor porque no había ninguna placa de España y la comarca recibe a muchos visitantes y residentes que utilizan el vehículo matriculado en su país de origen, lo que reconocen que generó preocupación entre estos colectivos.

En ese registro comprobaron que en la casa había portaplacas de diferentes formatos y herramientas compatibles con la extracción rápida y silenciosa de placas. A partir de ahí los investigadores establecieron su modus operandi: casi siempre de tarde, con su bicicleta, una mochila y sus herramientas.

¿Y qué hacía con ellas? No hay constancia oficial de que usara las matrículas para objetivos ilícitos. Otras fuentes señalan que en la fachada del domicilio del arrestado, un chalet que no se podía ver desde la calle, tenía colgadas estas matrículas.

Al detenido se le atribuyen 26 delitos de hurto y un robo con violencia. El Juzgado de Instrucción número 1 de Dénia al que fue puesto a disposición ha decretado su libertad con la imposición de medidas cautelares.