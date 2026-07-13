Alerta en Sax por un caimán en el río Vinalopó en un nuevo caso de abandono de reptiles

La Policía Local de Sax, en la provincia de Alicante, ha alertado de la presencia de "un caimán de pequeño tamaño" en la ladera del río Vinalopó, por lo que "se ha activado el protocolo correspondiente para su localización y captura por los servicios competentes".

A través de redes sociales, el cuerpo municipal ha afirmado que, si se observa al animal, hay que mantener la calma y no intentar acercarse, ni capturarlo ni ahuyentarlo. También pide que haya distancia de seguridad, contactar de inmediato con la Policía Local de Sax o con el 112, indicando la ubicación exacta y, si es posible, sin perder de vista al animal desde una posición segura.

Igualmente, como medida de precaución, ha recomendado evitar, "en la medida de lo posible", pasear con animales de compañía por la ladera del río "hasta que finalicen las labores de búsqueda y se confirme la retirada del ejemplar", algo de lo que, de momento, no hay constancia. "La colaboración ciudadana es fundamental para garantizar la seguridad de todos y facilitar una rápida intervención", ha concluido la Policía Local de Sax respecto a este caso.

Este suceso en Sax vuelve a poner sobre la mesa la problemática del tráfico ilegal y la compra irresponsable de mascotas exóticas en la Comunidad Valenciana y el resto de España. Al no existir poblaciones nativas de estos reptiles en la Península Ibérica desde hace millones de años, la aparición de estos ejemplares en entornos fluviales responde invariablemente a la suelta deliberada por parte de particulares cuando los animales crecen y se vuelven inmanejables.

De hecho, la provincia de Alicante guarda una estrecha relación con el último gran antecedente de estas características en el país. A finales de 2025, el SEPRONA de la Guardia Civil investigó a dos jóvenes vecinos de Petrer —localidad colindante con Sax y también conectada por la cuenca del Vinalopó— como los presuntos responsables de liberar un caimán yacaré en el pantano de Almansa (Albacete).

Aquel reptil, que llegó a sembrar la alarma en una concurrida zona de baño durante el verano, tuvo que ser rescatado por una sociedad de pescadores y los implicados terminaron imputados por delitos contra la flora, la fauna y los animales.

El caso de Sax no es un hecho aislado. La geografía española ha vivido episodios similares en los últimos años que demuestran la persistencia de este problema ambiental y de seguridad. En Toledo ya hubo un suceso similar en La Sagra hace unos años. Los técnicos de la Junta de Castilla-La Mancha y la Guardia Civil desplegaron un operativo de dos días en una balsa de agua para capturar un ejemplar de caimán de 95 centímetros, cuyo origen se vinculó directamente con el mercado negro de especies.

Más famoso fue el caso del "Cocodrilo del Pisuerga", en Valladolid, en junio de 2020, el avistamiento de un supuesto cocodrilo del Nilo de metro y medio en la confluencia de los ríos Duero y Pisuerga movilizó al SEPRONA, al Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) y a drones con cámaras térmicas en Simancas y Tordesillas, si bien en esa ocasión no se encontraron pruebas concluyentes y pudo tratarse de una falsa alarma con un siluro o una nutria grande.

Las autoridades recuerdan que la suelta de estas especies exóticas en el medio natural no solo supone un grave peligro para la biodiversidad local y la seguridad ciudadana, sino que está tipificada como delito en el Código Penal. El protocolo de búsqueda en el río Vinalopó continúa abierto a la espera de localizar al pequeño caimán.