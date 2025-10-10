Elda inicia las obras para remodelar el entorno del castillo y recuperar el casco antiguo como eje municipal

La transformación de un municipio empieza por revitalizar su casco antiguo. Con ese objetivo empezarán el lunes las obras para reurbanizar los viales del entorno del castillo de Elda. El Ayuntamiento cuenta con un millón de euros que provienen de forma íntegra de fondos europeos.

El objetivo que se marca el consistorio es la recuperación total del centro histórico y transformarlo para que sea el eje vertebrador de la vida en la capital de la comarca del Medio Vinalopó.

Así lo explica la Concejalía de Espacio Público y Fondos Europeos que presume de contar con un presupuesto de los Fondos Next Generation EU. Los trabajos prevén la reorganización integral de las calles Magdalena Maestre, Sibila de Fortiá, Virtudes y Pilares.

Las obras pretenden establecer en una gran parte de este eje urbano una plataforma única. Esta conectará de la calle Magdalena Maestre a la plaza de Arriba para configurar un espacio continuo que sirva de enlace con el Castillo de la ciudad.

Y enfrente tienen todo un reto porque en la actualidad, estos viales cuentan con zonas de paso estrechas, con tramos sinuosos e irregulares que dificultan la movilidad de las personas, sobre todo de aquellas con diversidad funcional.

Esta intervención pretende homogeneizar los espacios para ofrecer zonas de preferencia peatonal. Es lo que se denomina el calmado del tráfico rodado para facilitar la convivencia de los vehículos con las personas. Así aseguran que se reduce el riesgo de accidentes y ofrece un espacio más acorde a la esencia de lo que supone un casco antiguo de una ciudad.

El Ayuntamiento avanza que todos los espacios de plataforma única de los viales estarán compuestos por pavimento de asfalto impreso a excepción de la calle Virtudes, que será totalmente adoquinada con el mismo diseño de la calle Ramón y Cajal, mientras que el resto de materiales elegidos forman una continuación estética con los de la Plaza de Arriba, como son diferentes tipos de granito.

El alcance de estas obras lo muestra que se va a actuar en una superficie de 3.196 metros cuadrados de viales que suponen el acceso a la fortaleza eldense.

Dentro del proyecto también incluyen la creación de áreas estanciales con bancos y jardineras, que contarán con especies de arbolado y diferentes plantas arbustivas.

Renovar el paso de agua

Un trabajo de estas dimensiones sirve también para aprovechar y renovar las conducciones de agua potable afectadas por las obras. A eso suman la remodelación de parte de la red de saneamiento y de aguas pluviales, así como la implementación de un nuevo sistema de alumbrado led por medio de luminarias suspendidas sobre el eje de la calzada con cables de acero.