La presentación de los autobuses este miércoles en el campus de la UA.

Elda

Estas son las nuevas conexiones del campus de la UA con Elda, Elche y Villena: precios y horarios confirmados

La Generalitat refuerza los servicios del autobús para las comarcas del Vinalopó para facilitar el acceso a Sant Vicent del Raspeig.

Alicante
Empieza el curso universitario y las conexiones con autobús son un imprescindible para facilitar el acceso de los estudiantes a campus como el de Sant Vicent del Raspeig. La Generalitat refuerza los servicios para las comarcas del Vinalopó con Elda, Elche y Villena como principales beneficiadas.

La empresa Vectalia es la que se encarga de esta ampliación de conexiones que se inicia a partir del día 8. Y para ello, como destacan, se mantienen las tarifas y los bonos.

¿Cómo serán los horarios? En la línea 9 (Elda/Petrer - UA), desde Petrer saldrán dos autobuses a las 6:55, tres a las 7:55 y dos a las 13:55. La vuelta desde el campus empezará con dos autobuses a las 12:15, 13:15 y 18:15. Con dichos refuerzos en las expediciones, se aumenta la oferta de plazas por la Generalitat y Vectalia del nuevo servicio denominado Bus del Vinalopó.

La presentación de los empresarios este viernes.

En la línea 10 (Monòver dirección UA) dos vehículos al mismo tiempo en los servicios con salida a las 6:45, tres vehículos a las 7:45 y otros dos a las 14:00 horas. El horario de vuelta será con tres autobuses a las 13:00 y dos para las 15:15 y a las 18:15.

El Bus del Vinalopó es el renovado servicio público de autobús que conecta el Alto y Medio Vinalopó con Elche y Alicante gracias a un total de 16 líneas regulares y dos líneas metropolitanas para desplazarse entre Elda, Petrer y Monóvar con mayores frecuencias.

Además, se refuerzan las conexiones con los hospitales de Elda y del Vinalopó, así como con la Universitat d’Alacant. Un total de cinco líneas conectan el Hospital de Elda con los municipios que están adscritos como Elda, Petrer, Villena, Sax o Mónovar.

Una taquilla del TRAM de Alicante.

Dos líneas unen el Hospital del Vinalopó con municipios como el Hondón de los Frailes o Hondón de las Nieves, al tiempo que permiten acceder al campus de la Universidad Miguel Hernández en Elche a municipios como Villena, Sax, Elda y Petrer. Tres rutas conectan la UA con Sax, Elda, Petrer, Aspe, Monforte, Novelda y Monóvar.

Otras novedades importantes son el aumento de frecuencias en las líneas metropolitanas entre Elda, Petrer y Monóvar y un nuevo servicio entre Pinoso y Elche. A eso se suma la conexión con la Alta Velocidad, disponible mediante un servicio especial de Transporte a la Demanda que se ha planificado hacia la Estación de AVE de Villena, lo que favorecerá la intermodalidad tren-autobús.

La Nueva Alcoyana es la actualización del servicio de autobús que, con nueve líneas regulares, une el triángulo Alcoy, Villena y Alicante y atiende a los municipios de Ibi, Castalla, Onil, Tibi, Biar, Xixona, Torremanzanas, Mutxamel, Villena, Sant Joan d’Alacant y San Vicente del Raspeig, así como algunos importantes centros de servicios públicos como la Universitat d’Alacant o el Hospital de Sant Joan d’Alacant.

Luka y su amigo en la parada del autobús este martes en Alicante.

Entre las novedades de esta red destaca la nueva línea directa entre Alicante y Alcoy que, sumada al resto de conexiones entre las dos ciudades mediante otras líneas, implica un incremento de 16 a 26 expediciones diarias entre ambos municipios en los días laborables. Los sábados el servicio se incrementa de 9 a 18 expediciones.

La conexión con Xixona es otra de las grandes mejoras, ya que las líneas que pasan por esta localidad aumentan de una a cinco. Destaca la nueva conexión entre Xixona-Alcoy y Xixona-Tibi, las 12 expediciones diarias que conectan Xixona y el Hospital de Sant Joan (10 en verano), y las 4 expediciones diarias entre Xixona y Alicante.

La Nueva Alcoyana también ofrece diferentes rutas hacia el Hospital de Sant Joan d’Alacant y la Universitat d’Alacant. En total, serán tres las líneas que unen Alcoy, Ibi, Tibi, Torremanzanas y Xixona con el centro hospitalario; y otras dos líneas que conectan la Universitat d’Alacant con municipios como Alcoy, Ibi, Onil o Castalla. Además, también contará en el municipio de Tibi con la extensión de la línea que pasa por el Hospital con un servicio de Transporte a la Demanda hacia la Urbanización Terol.