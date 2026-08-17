Las fiestas patronales de Elche baten récords con 100.000 personas más que el año pasado

Dos de los operarios que han estado trabajando en la limpieza de las calles de Elche este agosto. Ayuntamiento de Elche

Las Fiestas de Elche en honor a la Virgen de la Asunción han cerrado su edición de 2026 dejando cifras que ya forman parte de la historia del municipio. Según el balance oficial, cerca de 560.000 personas han participado en los actos celebrados durante los ocho días de fiesta.

Este dato marca un crecimiento exponencial respecto al ejercicio anterior. La concejala de Festejos, Inma Mora, ha subrayado que este año la afluencia ha superado en 100.000 personas los datos registrados en 2025 y supera los de 2023. Cifras que consolidan a Elche como un referente festivo indiscutible en la provincia.

El ambiente ya se percibía desde el 1 de agosto con la multitudinaria Crida a la Festa, que atrajo a 45.000 personas en las cercanías del estadio Martínez Valero. Y así se ha mantenido desde que arrancaran el pasado 7 de agosto con un pregón multitudinario en la Plaza de Baix, a cargo del futbolista Josan Ferrández, hasta el 15 de agosto con el tradicional castillo de fuegos artificiales.

Uno de los grandes motores de esta asistencia masiva ha sido la Barraca Municipal. Este espacio superó los 150.000 asistentes en el cómputo global de sus conciertos, a los que se suman las 70.000 personas que disfrutaron del Racó de Ocio. La música y el ocio nocturno han sido, sin duda, pilares fundamentales de esta edición récord.

La pólvora también ha jugado un papel protagonista en el balance de asistencia. Las diferentes mascletás, tanto diurnas como nocturnas, congregaron a un total de 80.000 personas. Por su parte, la emblemática Nit de l’Albà y el castillo de fuegos del día 15 sumaron otros 40.000 espectadores, mientras que la Nit de la Roà registró la presencia de 35.000 ciudadanos.

Para gestionar este volumen de personas, el Ayuntamiento desplegó el operativo de seguridad más amplio de la historia de la ciudad. Un total de 3.725 agentes de diversos cuerpos (Policía Local, Nacional, Guardia Civil y Policía Autonómica) trabajaron coordinadamente para garantizar que la libertad y la seguridad fueran las notas dominantes.

En el ámbito de la movilidad, el servicio de autobús nocturno se consolidó como un éxito rotundo. Del 8 al 14 de agosto, alrededor de 10.000 personas utilizaron este transporte entre el casco urbano y las pedanías. El día de mayor demanda fue el 14 de agosto, con cerca de 3.300 viajes realizados, destacando especialmente la línea N1 hacia los barrios de Carrús y Toscar.

El impacto económico también ha sido notable. La ocupación hotelera media alcanzó un 96 %, superando el 95% registrado en las mismas fechas de 2025. Algunos establecimientos, como la Marina Resort, colgaron el cartel de lleno técnico (100 %) durante los días centrales de la celebración.

A nivel digital, el interés por las fiestas se disparó. La web de VisitElche recibió más de 250.000 consultas, un 10% más que el año anterior, mientras que las redes sociales municipales alcanzaron un impacto global de 10 millones de visualizaciones.

Finalmente, el balance de seguridad arrojó una sensación de "absoluta normalidad". Pese a la ingente cantidad de público, el Comisario Principal, César Zaragoza, destacó que las 2.004 intervenciones realizadas se ajustaron a lo previsto. Se efectuaron 46 detenciones, principalmente por desobediencia o tráfico de estupefacientes, y se incrementaron los controles de alcohol y drogas en la conducción para asegurar un retorno seguro a casa.