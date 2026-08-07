Este es el racó gastronómico y de ocio que abre en Elche para las fiestas: horarios y novedades

El Racó de Ocio y Gastronómico FestiElx ya es una realidad en el paseo de la Estación. Este espacio abre sus puertas este viernes tras el pregón que marca el inicio oficial de las Fiestas Patronales de Elche.

La instalación permanecerá activa hasta el próximo sábado 15 de agosto, ofreciendo un punto de encuentro clave en pleno centro de la ciudad. El objetivo principal es que ilicitanos y visitantes disfruten de un ambiente agradable tanto de día como de noche.

El horario establecido para este año se divide en dos franjas: de 12:00 a 17:00 horas, coincidiendo con las mascletás, y desde las 20:00 hasta las 05:00 o 06:00 horas, dependiendo del día de la celebración.

Entre las principales novedades de 2026 destaca la ampliación de la carpa en 15 metros adicionales. Además, se ha modificado el montaje para situar las cocinas y cámaras en la zona exterior, permitiendo que el paso de los visitantes sea mucho más accesible y cómodo.

Para combatir el calor, el recinto cuenta con una gran carpa dotada de ventiladores industriales y climatización. También se han incorporado secciones que pueden eliminarse para facilitar la evacuación de aire en momentos de alta concentración de personas.

En cuanto a la oferta culinaria, el Ayuntamiento avanza que el recinto se centrará en la gastronomía típica ilicitana durante el servicio de mediodía. Es una oportunidad para degustar platos tradicionales en un entorno lúdico y festivo.

Reducir las molestias

El Ayuntamiento ha reforzado su compromiso con el descanso vecinal mejorando la orientación del sonido hacia el cauce del río. Con esta medida se pretende reducir significativamente las molestias acústicas para los residentes cercanos al paseo de la Estación.

Este espacio se suma a la amplia programación que ya puede consultarse en la web oficial fiestasenelche.es. En esta plataforma, los usuarios disponen de información sobre conciertos en la Barraca Municipal, Nits de Festa y Elx Music Fest.

Las fiestas de este año, que arrancan con el pregón del futbolista Josan Ferrández este 7 de agosto, incluyen eventos emblemáticos como los Moros y Cristianos, la representación de Pobladores y la esperada Nit de l’Albà el 13 de agosto.

Desde la concejalía de Festejos, Inma Mora ha invitado a toda la ciudadanía a participar de este espacio gastronómico. Se espera que el recinto sea un motor de convivencia y alegría durante toda la semana grande de Elche.