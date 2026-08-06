La Guardia Civil revoluciona la seguridad del turista: estrena la denuncia digital para ciudadanos europeos

La Guardia Civil da un paso decisivo en la modernización de la atención al ciudadano con la internacionalización de la denuncia telemática. Esta iniciativa se enmarca en el Plan Turismo Seguro 2024-2027 y busca adaptar los servicios a una sociedad cada vez más digital. Presentado en Alicante, la tercera provincia de España con mayor número de residentes extranjeros, el sistema ya está en marcha desde hace unos días.

"Alicante es una provincia que está recibiendo muchísimo turismo y, por lo tanto, esto para los turistas va a ser muy importante", ha destacado el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda. Según las autoridades, el objetivo principal es "garantizar la seguridad" en un destino que recibe millones de visitantes anualmente, facilitando los trámites y ofreciendo un servicio público "más accesible y eficiente".

La gran novedad radica en que los turistas ya no necesitan un certificado digital español para tramitar sus denuncias. Gracias a la integración del sistema europeo de identificación electrónica, conocido como reglamento eIDAS.

"Cualquier ciudadano de la Unión Europea puede usar el de su propio país; el de Francia o el de Bélgica le vale para poder usar el sistema", ha detallado el teniente coronel Antonio Darder durante el acto.

Este servicio está diseñado específicamente para hechos que no requieran una intervención urgente ni impliquen violencia física. Entre los delitos que se pueden reportar a través de la página guardiacivil.sede.gob.es se encuentran los hurtos, daños, sustracción de vehículos o de objetos en su interior, y estafas cometidas por internet. También permite trámites administrativos como la pérdida o localización de documentación.

La gestión de estas denuncias recae en la denominada Cibercomandancia, una unidad central operativa con sede en el Incibe (León) que trabaja las 24 horas, los siete días de la semana. Esta oficina nacional ha pasado de tener 32 efectivos a contar actualmente con 65 especialistas.

"No dejamos nada en el cajón, lo tramitamos todo", han asegurado desde la unidad, subrayando que el sistema tiene las mismas "garantías jurídicas" que una denuncia presencial.

Los datos demuestran la utilidad real de esta herramienta tecnológica. Durante su primer año de vida, la Cibercomandancia ha recibido más de 63.000 solicitudes, de las cuales 46.499 han sido tramitadas como delitos. "El 58,9 % son estafas y cargos fraudulentos", ha señalado la sargento Ester Suárez, quien ha destacado con orgullo que han logrado bloquear preventivamente 6,5 millones de euros para evitar que el dinero llegue a manos de los ciberdelincuentes.

Para superar la barrera idiomática, la plataforma ofrece guías didácticas y formularios traducidos. Aunque la interfaz principal está en castellano e inglés, el sistema cuenta con seis idiomas adicionales: portugués, alemán, francés e italiano, entre otros. Además, han añadido, es plenamente compatible con traductores automáticos de navegador. "Queremos que la ciudadanía europea se relacione con nosotros de una manera sencilla", han recalcado las agentes responsables de la demostración práctica.

Con este avance, la Guardia Civil pretende "allanar el camino" a las víctimas que se encuentran fuera de su país y desconocen los procesos legales locales. Como se explicó en la presentación, se trata de evitar desplazamientos innecesarios y quitar esa "ansiedad" que generan situaciones angustiosas durante el tiempo vacacional. En definitiva, la medida busca fortalecer el sector turístico español y mejorar la imagen del país ofreciendo servicios "más modernos y actualizados".