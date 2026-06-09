Barrachina exige al Gobierno que cuente con los regantes: "El agua no puede decidirse de espaldas a quienes viven de ella"

El conseller Miguel Barrachina, segundo por la derecha, en la visita este martes a las obras.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha lanzado una exigencia firme al Ministerio para la Transición Ecológica en relación con el futuro del trasvase Tajo-Segura.

Barrachina reclama que cualquier proceso de negociación debe incluir obligatoriamente a los usuarios y a los regantes de la zona. Según el conseller, "el agua no puede decidirse de espaldas a quienes viven de ella, la gestionan cada día y sostienen el campo de la provincia de Alicante".

Estas declaraciones se han producido en un contexto de cambio normativo, tras conocerse que el Gobierno central prepara un nuevo decreto para regular la infraestructura hídrica a raíz de las recientes sentencias del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos del río Tajo.

Barrachina ha subrayado la necesidad de diálogo con los sectores afectados: "Si el Gobierno quiere hablar del Tajo-Segura, tiene que hablar también con quienes dependen del trasvase. Tiene que escuchar a los regantes, a los usuarios y a los territorios que necesitan esa agua para producir alimentos".

Para el responsable autonómico, la presencia de estos colectivos es fundamental para "mantener el empleo y garantizar el futuro de miles de familias" que dependen directamente del aporte hídrico del trasvase.

El conseller ha aprovechado la inauguración de las obras del Canal de Riegos de Levante Margen Izquierda para marcar distancias con la política del Gobierno central. "Frente a quienes solo piensan en recortar el Tajo-Segura, la Generalitat invierte, moderniza regadíos y apuesta por una utilización racional del agua", ha afirmado.

La postura del Consell se fundamenta, según Barrachina, en principios de "solidaridad y justicia: llevar agua de donde hay a donde falta, con criterios técnicos y con sentido común". Además, ha defendido la importancia de la reutilización para otorgar "varias vidas al agua".

En cuanto a la inversión directa, la Generalitat ha destinado 4,2 millones de euros a la actuación en el tramo de primera a segunda elevación del Canal de Riegos de Levante. Este proyecto forma parte del Plan de Ayudas a la Vega Baja Fase II, que contempla un total de 13,5 millones de euros para 12 intervenciones en la comarca.

Las cifras globales para la provincia de Alicante muestran un compromiso creciente. Para el año 2026, la Generalitat ha consignado 35,6 millones de euros para actuaciones hídricas en este territorio.

A nivel autonómico, el presupuesto en inversiones hidráulicas ha experimentado un crecimiento del 33 %, pasando de 68 millones a 90,8 millones de euros. "Nosotros no nos limitamos a reivindicar agua. Invertimos para que el agua llegue mejor, para que se pierda menos, para que se reutilice más", ha puntualizado el conseller.

La obra inaugurada afecta a una infraestructura con un alto valor histórico y técnico. El Canal Principal de Riegos de Levante Margen Izquierda se terminó de construir en 1923 y presentaba un estado muy deteriorado tras más de un siglo de servicio.

El tramo intervenido tiene una longitud de 10.827 metros. Los trabajos han permitido reforzar su estructura y mejorar la impermeabilidad, garantizando así la operatividad de una red que es vital para el regadío de la zona.

El impacto del canal

Barrachina ha recalcado que "modernizar un canal de riego es ahorrar agua, proteger explotaciones y defender el futuro del campo". La Comunidad General de Regantes beneficiaria agrupa a ocho comunidades menores y ofrece servicio a unas 25.000 hectáreas dedicadas mayoritariamente a hortalizas y cítricos.

Las obras del canal presentadas este martes en Elche.

El alcance de estas infraestructuras abarca los municipios de Albatera, Benferri, Callosa, Catral, Cox, Crevillent, Elche, Granja de Rocamora, Mutxamel, Orihuela, Redován y Santa Pola.

El conseller ha insistido en que estas mejoras tienen un "impacto directo sobre agricultores, comunidades de regantes, explotaciones y pueblos". En esta línea de apoyo, ha recordado que la Generalitat financia íntegramente otra obra de 469.809 euros para la adaptación al riesgo de inundación en el Canal Principal Guardamar del Segura-San Fulgencio.

Como conclusión, Barrachina ha reafirmado que la defensa del agua debe ir acompañada de una gestión presupuestaria sólida. "El agua se defiende con hechos: con obras, con presupuesto, con reutilización, con modernización y con una posición firme frente a cualquier intento de recortar el trasvase sin escuchar a quienes dependen de él".