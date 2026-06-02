Detienen a un hombre en Elche por vender un Ferrari falso en una plataforma de segunda mano

Un hombre ha sido detenido en Elche por anunciar en una plataforma de compra-venta de vehículos un Ferrari falso replicado con todo lujo de detalles sobre el chasis de otro coche.

El vendedor fue arrestado por un delito contra la propiedad industrial después de que la Policía Nacional detectase el engaño en una página web de venta de vehículos de segunda mano.

En el anuncio se ofertaba la venta de un turismo con la apariencia de la marca Ferrari, y comprobar posteriormente como se trataría de una réplica construida sobre otro chasis, en la que se utilizaron de forma ilícita las líneas, los diseños y los logotipos de la marca italiana.

El Ferrari falso imitaba al lujoso modelo 360 Spider, cuyo precio de mercado oscila entre los 75.000 y los 130.000 euros, mientras que la copia se ofertaba a un precio muy inferior.

La revisión exhaustiva del vehículo y de la documentación, permitió a los investigadores comprobar que se había utilizado un chasis monocasco de acero de otra marca, para construir sobre él mediante fibra de vidrio y otros materiales de bajo coste, un vehículo con la apariencia de la marca italiana, imitando y utilizando de forma ilícita los diseños, las líneas, los logotipos y las tipografías del emblemático Cavallino Rampante.

Caballo negro apoyado sobre sus patas traseras, fondo amarillo del escudo en homenaje a la ciudad de Módena donde se fundó la marca, bandera italiana reafirmando el orgullo nacional de la escudería y siglas “S F” (Scudería Ferrari), todos los detalles necesarios y personalizados para un vehículo que incluso contaría con los permisos necesarios en la reforma de industria e ITV, al haber sido adaptado en sus pesos y medidas a las exigencias administrativas.

El operativo policial realizado en la zona de El Altet (Alicante) permitió la localización del investigado cuando conducía el vehículo aparentemente Ferrari.

Los investigadores de la Policía Nacional, ante los indicios incriminatorios de la utilización ilícita de elementos identificativos y registrados de la marca Ferrari, procedieron a la intervención del vehículo y a la detención del investigado por un delito contra la propiedad industrial.

Subastas de coches robados

Por otro lado, el Gobierno ha puesto en marcha nuevas subastas de vehículos incautados en operaciones policiales, una oportunidad para hacerse con coches, incluso de alta gama, a precios muy por debajo del mercado, con pujas que arrancan desde apenas 150 euros.

Aunque algunos vehículos se entregan en funcionamiento, no siempre se conoce en detalle su estado mecánico o historial completo. Además, los compradores deben asumir gastos adicionales como la transferencia o el transporte.

Una de las plataformas más activas en España es Escrapalia, especializada en subastas digitales de todo tipo de activos. En el caso de los vehículos, ofrece un catálogo amplio que abarca desde turismos convencionales hasta coches de lujo.

En sus subastas es posible encontrar marcas exclusivas como Ferrari, Aston Martin o Porsche, aunque lo más habitual es ver modelos más accesibles de fabricantes como SEAT, Peugeot, FIAT, Audi, Ford o Volvo. La gran ventaja es la variedad de precios, con opciones que arrancan desde los 150 euros, lo que abre la puerta a perfiles muy distintos de compradores.