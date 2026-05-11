Sarabia pide al Elche cabeza fría para un final de Liga de photofinish

Las calculadoras ya han empezado a echar humo en la pelea por la permanencia y Eder Sarabia tiene claro que, a falta de tres jornadas, tan importante como el fútbol será controlar la cabeza y las emociones.

El entrenador del Elche insistió este lunes en la necesidad de competir con serenidad en un final de Liga que apunta al photofinish y en el que varios equipos viven pendientes de marcadores ajenos y combinaciones clasificatorias.

El conjunto ilicitano encara el tramo decisivo del campeonato todavía dependiendo de sí mismo, aunque con un margen de error cada vez más estrecho en una clasificación comprimida hasta el extremo, con hasta diez equipos separados por apenas seis puntos.

Sarabia admitió que los resultados de la última jornada no fueron favorables para los intereses del Elche, pero evitó detenerse demasiado en lo que hacen los rivales directos. El técnico vasco insistió en que el equipo debe centrar toda su energía en su propio rendimiento y no perder tiempo en escenarios externos que cambian cada jornada.

“Es un momento para manejar las emociones”, resumió el preparador del conjunto ilicitano antes de la visita de este martes al Benito Villamarín, uno de los desplazamientos más complejos del calendario.

Y es que el cierre de temporada no concede un respiro. El equipo afronta un calendario exigente ante un Betis lanzado hacia las posiciones de Liga de Campeones, un Getafe que todavía mantiene aspiraciones europeas vía Conference League y un Girona que también pelea por escapar de la zona de peligro.

Pese a la dificultad del próximo escenario, Sarabia transmitió un mensaje de confianza y aseguró ver al equipo “bien y con alma” después de varias semanas de máxima tensión competitiva.

El entrenador recordó además que el Elche ya ha demostrado durante el curso capacidad para competir lejos del Martínez Valero y defendió que el conjunto ilicitano pelea ahora por un objetivo más acorde a su potencial real tras una primera vuelta que disparó la ilusión y llevó al equipo a posiciones mucho más cómodas de la clasificación.

Sarabia también dejó una de las reflexiones más llamativas de la comparecencia al ser preguntado por la supuesta petición del Sevilla para vigilar la integridad competitiva del Betis en este tramo final del campeonato.

“Me sorprende un poco que el Sevilla quiera que el Betis gane”, comentó con cierta ironía el vasco, convencido de que el conjunto verdiblanco no necesita estímulos externos porque también se juega objetivos importantes en estas últimas jornadas.

El entrenador del Elche, que anunció rotaciones en Sevilla para darle “energía” a su equipo, también dirigió parte de su atención hacia el Barcelona, club del que formó parte hace un lustro como ayudante de Quique Setién.

El campeón de Liga será el próximo rival del Alavés, otro de los equipos implicados en la lucha por la permanencia, y Sarabia expresó su confianza en la ambición competitiva del conjunto azulgrana pese a haber conquistado ya el campeonato.

Deseó incluso que el Barcelona alcance los 100 puntos porque sería “histórico” y destacó que el equipo catalán mantiene numerosos jugadores “con hambre” y con motivos individuales para seguir compitiendo al máximo nivel.

En tono distendido, el técnico del Elche bromeó con la posibilidad de hablar con Héctor Fort, jugador cedido por el Barcelona en el conjunto ilicitano, “para que meta presión” dentro del vestuario azulgrana antes del duelo ante el Alavés. Y es que cualquier ayuda, por remota que parezca, puede acabar siendo decisiva para cruzar la meta antes que los rivales.