Arrestan a un 'repartidor de droga' de Santa Pola que escondía cocaína, tusi y hachís en su furgoneta

Un hombre de 37 años ha ingresado en prisión tras ser detenido en Santa Pola por traficar con cocaína, cocaína rosa (tusi) y hachís que escondía y distribuía en su furgoneta y en su domicilio, que había sido convertido en un punto de venta al menudeo donde la Policía Nacional encontró un revolver.

Por ello, el varón ha sido arrestado por presunta participación en un delito de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

El traficante suministraba a mediana escala sustancias tanto a clientes consumidores como a otros distribuidores desde su domicilio en la localidad alicantina.

Tras varios dispositivos de vigilancia y seguimiento realizados en diferentes días por el grupo de estupefacientes de la Comisaría de Policía Nacional de Elche, los agentes pudieron observar al investigado realizar numerosos viajes por toda la provincia, principalmente por las localidades de Alicante, Elche y Santa Pola.

Los agentes tuvieron problemas para investigar al sospechoso porque tomaba muchas medidas de seguridad intentando entorpecer la labor de la Policía.

En sus viajes, se citaba con terceras personas y realizaba las transacciones de droga desde el interior de su vehículo.

Arresto y registro

Los investigadores, tras reunir numerosos indicios que apuntaban a la presunta comisión de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes, establecieron un dispositivo que culminó con la detención del investigado cuando circulaba a bordo de su vehículo.

Al inspeccionar el vehículo, descubrieron tres paquetes que contenían cocaína, con un peso de 3,58 kilogramos, en una caleta, o compartimento oculto.

Tras el hallazgo, los investigadores solicitaron al juzgado competente la correspondiente autorización para la entrada y registro en el domicilio del investigado.

En el registro encontraron unos seis kilogramos de hachís, 1.85 gramos de cocaína rosa conocida como Tusi, un revólver y gran cantidad de munición, además de 5620 euros en efectivo, básculas de precisión, diversos enseres y precursores para el tratamiento de la droga.

Así, se intervinieron dos vehículos de alta gama y un tercer vehículo, con el cual el detenido realizaba los viajes para distribuir la sustancia ya que disponía de lo que en el argot policial se conoce como caleta, tratándose de un compartimento oculto para transportar la droga.

La caleta consiste en un compartimento oculto habilitado de forma artesanal o mediante modificación estructural del vehículo, diseñado expresamente para ocultar objetos, sustancias o efectos, con el fin de dificultar su localización mediante una inspección visual.

El detenido, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Elche, decretando su ingreso en prisión provisional.