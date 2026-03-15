Un Policía Nacional libre de servicio detiene a tres personas que cometían un "hurto cariñoso" a un varón de 77 años

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad alicantina de Elche, a tres personas, dos varones y una mujer, de edades comprendidas entre los 34 y 41 años de edad, como presuntos responsables de un delito de hurto y pertenencia a grupo criminal.

Con un hurto cometido mediante el modus operandi del "hurto cariñoso", fueron interceptados por un policía nacional libre de servicio, quien consiguió evitarlo reteniendo a los autores hasta la llegada de una dotación uniformada que requirió para que le apoyasen.

Un varón de 77 años de edad salió de su domicilio y fue abordado por un vehículo que estacionó a su altura en el que viajaban dos varones y una mujer, preguntando uno de ellos por un restaurante barato por el lugar a modo de distracción.

Seguidamente, uno de estos varones, le preguntó por una cadena de oro que llevaba en el cuello la víctima, interesándose para comprar un regalo a un familiar al tiempo que le mostraba una cartera con bastante dinero en efectivo en su interior.

Mientras tanto, el varón descendía del vehículo, y se aproximaba a la víctima, quien empezó a notar cómo le tocaban el cuello.

En ese mismo momento, vio que se acercaba un vecino teniendo conocimiento de que es policía nacional, por lo que le hizo señas para que se acercara.

El agente franco de servicio, se aproximó al lugar en el que estaba su vecino y se identificó como policía, pudiendo ver cómo uno de los individuos llevaba en su mano una cadena de oro, la cual la víctima reconoció como suya, siendo la misma que llevaba puesta en el cuello, estando valorada en cerca de mil euros.

Por tal motivo, el agente solicitó el apoyo de las dotaciones de servicio mientras que retenía a estas tres personas en el vehículo hasta su llegada, la cual se produjo en escasos minutos, siendo detenidos finalmente como presuntos responsables de un delito de hurto.

Los tres arrestados, todos ellos con antecedentes anteriores, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de Elche, tras la práctica de las diligencias policiales.