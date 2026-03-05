Ilicitanos, atrapados en la zona de conflicto: "Nos aconsejan abandonar el país lo antes posible"

Al menos 18 ilicitanos se encuentran atrapados en distintos puntos de Oriente Medio tras el cierre del espacio aéreo provocado por el estallido del conflicto entre Irán y Estados Unidos. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, mantiene contacto directo con todos ellos para conocer su situación y trasladarles el respaldo institucional del Ayuntamiento.

Los afectados se encuentran repartidos principalmente entre Catar, Kuwait y Baréin, países en los que permanecen bloqueados sin posibilidad de regresar a España desde el pasado fin de semana. Algunos estaban de viaje turístico, mientras que otros se encontraban visitando a familiares.

Desde el Consistorio municipal explican que el regidor ha ofrecido una línea de comunicación abierta con los afectados y sus familias, además de trasladar la situación a los servicios de Emergencia Consular de las embajadas españolas en la zona. "A todos ellos se les ha trasladado nuestra preocupación", ha señalado Ruz.

El alcalde de Elche también ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que mantiene una conversación telefónica con varios de los ilicitanos atrapados. En el diálogo, los vecinos relatan la tensión y el miedo que viven cada día en medio del conflicto.

Uno de ellos explica que han recibido recomendaciones para abandonar la zona por sus propios medios, cruzando incluso zonas desérticas hacia Arabia Saudí.

Según relata, les aconsejan evacuar "lo antes posible bajo nuestra responsabilidad", pese al peligro existente porque "están bombardeando porque Árabe Saudí ha entrado en guerra también".

Los afectados también muestran su creciente preocupación por las indicaciones diplomáticas recibidas hasta ahora. "Hemos seguido en todo momento la recomendación de la embajada hasta que nos hemos visto que la embajada nos está poniendo en peligro", advierten durante la conversación con el alcalde.

El miedo a los bombardeos

En la llamada, los ilicitanos describen con crudeza el impacto de los ataques que escuchan cerca de donde se encuentran. Uno de los vecinos relata cómo se siente el estruendo de las explosiones: "Un golpe seco de pum y te entra por el cuerpo y es que no se va, se queda ahí".

Ante estos testimonios, Ruz reconoce su impotencia por no poder actuar directamente en una crisis internacional. "Ojalá pudiéramos ayudaros más", les dice, recordándoles que el Ayuntamiento seguirá realizando gestiones para intentar facilitar su situación.

El regidor insiste en que, aunque el Consistorio no tiene competencias en política exterior, utilizará todos los canales posibles para apoyarles. "Nosotros no tenemos competencias, como bien sabéis, pero vamos a seguir haciendo fuerza", asegura.

"Un poquito de esperanza"

Durante la conversación, los ilicitanos también trasladan su agradecimiento por el seguimiento que está realizando el Ayuntamiento. Explican que el simple hecho de sentirse escuchados les ayuda a afrontar la incertidumbre.

"Muchas gracias de verdad, Pablo, por todo, por todo lo que nos estáis preguntando, lo que nos estáis ayudando, se agradece muchísimo", le dicen.

El alcalde concluye garantizando que el contacto se mantendrá de forma permanente para que los afectados y sus familias sepan que cuentan con el respaldo de su ciudad. "En cualquier momento y a cualquier hora sepan que estamos a su disposición", afirma.