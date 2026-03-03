Las nuevas plantas solares en el campo de Elche reducirán en un 50% la factura energética de Riegos de Levante

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, este martes en Elche. Efe

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, ha presidido este martes en Elche el acto de entrega de dos obras de modernización y consolidación de los regadíos de la Comunidad General de Riegos de Levante, Margen Izquierda.

Las actuaciones, financiadas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, suponen una inversión conjunta de algo más de 6,8 millones de euros, aportados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y por la propia comunidad de regantes.

García ha subrayado que se trata de un ejemplo de colaboración público-privada, ya que el Gobierno de España asume el 80% del coste a través de una subvención a fondo perdido, mientras que los regantes financian el 20% restante y el IVA, no elegible con cargo a los fondos europeos.

"Eso lo ponen los agricultores y hay que ponerlo en valor", ha recalcado la secretaria de Estado al inicio de su comparecencia ante los medios.

Reducción del 50%

Por su parte, el presidente de la Comunidad General de Riegos de Levante, Roque Bru, agradece el apoyo del Ministerio y del propio departamento que dirige Begoña García y concretó el impacto económico de las nuevas instalaciones.

Las plantas solares, explicó, permitirán un ahorro de entre el 40 y el 50% en el consumo energético ligado al bombeo, un margen que la comunidad confía en trasladar a los agricultores una vez se amortice la parte de la inversión que asumen los propios comuneros.

Bru incidió en que la reducción de costes será especialmente notable en el agua que se eleva directamente del Segura, uno de los puntos más sensibles para la economía de los regantes de la margen izquierda.

Además, destaca la mejora de la eficiencia hídrica en infraestructuras como la balsa de la Peña, utilizada para bombear agua del trasvase desde el pantano de Crevillent, que también verá optimizado su funcionamiento gracias a las actuaciones entregadas.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.