Rescatados quince migrantes de una patera a cinco kilómetros de la costa de Elche

Un rescate de Salvamento Marítimo en Alicante, en imagen de archivo. Cruz Roja

Una embarcación de Salvamento Marítimo ha rescatado a quince migrantes, todos ellos varones, de una patera a unos cinco kilómetros del litoral de Arenales del Sol, en el término municipal de Elche (Alicante), según han confirmado a EFE fuentes de esta entidad.

La intervención se inició anoche después de recibir sobre las 23 horas una llamada desde la propia patera, lo que motivó que el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Valencia movilizara la Salvamar Leo.

La embarcación auxilió a los ocupantes de la patera, que llegaron sobre la 1:15 horas al puerto de la capital alicantina para ser atendidos por Cruz Roja.

También se movilizó una embarcación de la Guardia Civil y los rescatados, al parecer de origen magrebí, se encontraban en aparente buen estado de salud, según las mismas fuentes.

De acuerdo con la plataforma Ca-Minando Fronteras, cada vez mueren más migrantes optan por entrar en España por las costas de Alicante.

Esto es consecuencia de la mutación en la migración en la frontera occidental euroafricana, que cada vez mira más hacia las vías de entrada por el Levante español y Baleares.

Esta cifra evidencia un cambio en la procedencia de las víctimas. "Ha aumentado considerablemente el número de personas que se encuentran en tránsito por Argelia, sobre todo nacionales procedentes de Somalia", explican desde Ca-Minando Fronteras.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.