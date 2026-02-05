Esta localidad de Alicante viaja al siglo XIX con una recreación histórica de la visita de Sisi la emperatriz: "A lo Bridgerton"

Recreación de la visita de Sisi la emperatriz en el Huerto del Cura de Elche.

Hay algunas series que atrapan y que nos transportan a otro lugar, a otra época. Un viaje en el tiempo que muchas veces consigue el cine, y que pocas veces se puede vivir en la vida real.

Sin embargo, este 2026, será posible viajar en el tiempo en el entorno más exótico y emblemático de Elche como es el Huerto del Cura.

Ciento treinta y dos años después de que Elisabeth de Austria, la mítica emperatriz Sisi, paseara entre palmeras en el Huerto del Cura, el emblemático jardín ilicitano rinde homenaje a su visita con un programa que mezcla rigor histórico, elegancia y un toque de romanticismo que bien podría inspirar a los fans de Bridgerton.

Todo comenzará el 18 de febrero con la conferencia “Los viajes de Sisi”, a las 19:00 horas en el Centro de Congresos de Elche. La investigadora Silvia Santibáñez, experta en la figura de la emperatriz, explorará los desplazamientos de Sisi como una búsqueda personal más allá de la corte.

La charla, moderada por Vicente Federico Orts, director gerente del Huerto del Cura, culminará con una sorpresa para los asistentes como es la presentación exclusiva del nuevo libro de Santibáñez, El guardián de majestades: Xavier Paoli, una mirada fascinante al hombre encargado de proteger a los monarcas europeos frente a la amenaza anarquista.

Como cierre, el Cuarteto de flauta del Conservatorio de Música de Elche pondrá banda sonora a la velada con un repertorio del siglo XIX, transportando al público directamente al ambiente vienés de la época, que también recordará al estilo musical que se aprecia en Los Bridgertons.

No es la primera vez que la ciudad conmemora la visita de la emperatriz, pero sí será novedosa la recreación histórica de su visita gracias a actores vestidos de época: "Este año hemos querido dar un paso más", confiesan a EL ESPAÑOL desde el Huerto del Cura.

Viaje al pasado

Pero el verdadero viaje al pasado llegará el domingo 22 de febrero, cuando el Huerto del Cura reviva el día en que Sisi conoció la famosa Palmera Imperial.

Gracias al trabajo del grupo A+G Recreaciones Artísticas 1900, los visitantes podrán asistir a una recreación histórica inmersiva en la que no faltarán trajes de época, conversaciones al estilo decimonónico y la oportunidad de tomarse un refrigerio inspirado en los caprichos gastronómicos de la emperatriz: zumo de naranja y una porción de la legendaria Dobos Torte, su pastel favorito.

"La relación entre Sisi y Elche tiene una especial importancia y la emperatriz siempre ha sido muy admirada por los ilicitanos", comentan desde el Huerto del Cura en una conversación con EL ESPAÑOL.

Su visita en 1894 dejó una huella imborrable en el Huerto del Cura, pues fue la emperatriz quien, cautivada por la espectacular palmera de siete brotes surgidos dijo al cura "esta palmera es digna de un imperio".

Desde entonces, este símbolo del jardín, ahora conocido como Palmera Imperial, se convirtió no solo en una joya botánica única en Europa, sino también en un pedazo vivo de historia que une para siempre al Palmeral de Elche con la fascinante figura de la emperatriz de Austria.

El evento

Las entradas a la recreación histórica prevista para el 22 de febrero, con aforo limitado, tienen un precio de 15 euros e incluyen tanto la visita teatralizada como el refrigerio final. Pueden adquirirse en la página web del jardín.

Una experiencia que sin duda "puede atraer a los fans de Los Bridgerton”, pero en clave ilicitana, donde la historia se vive entre palmeras y notas de vals.