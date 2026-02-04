Desarticulan un punto de venta de droga al menudeo ubicado en el barrio de Carrús

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la localidad alicantina de Elche a dos hombres de 25 y 36 años, acusados de participar en un presunto delito de tráfico de drogas.

El Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Elche inició la investigación tras recibir varias denuncias vecinales y detectar un aumento en las actas por infracción relacionadas con drogas en los alrededores de un domicilio señalado como posible punto de venta al menudeo.

Con esa información, los agentes organizaron varios operativos de vigilancia en distintos días. Durante las observaciones, confirmaron que dos individuos controlaban la actividad delictiva, repartiéndose tareas e incluso estableciendo turnos de control para eludir la acción policial.

Además de vender las sustancias dentro del inmueble, en algunas ocasiones realizaban entregas concertadas con compradores, desplazándose para ello en un patinete eléctrico.

Tras reunir pruebas concluyentes que confirmaban la existencia de lo que en el ámbito policial se conoce como un “punto negro” de venta de drogas, los investigadores planificaron un operativo de entrada y registro, autorizado previamente por el juzgado correspondiente.

En la inspección del domicilio, los agentes incautaron 11 gramos de cocaína, 1.185 gramos de hachís, 40 gramos de marihuana, ocho gramos de cristal, siete pastillas de éxtasis y 310 euros en efectivo.

También se intervinieron dos básculas de precisión y diversos utensilios utilizados para el procesado y envasado de las drogas.

Tras la instrucción de las diligencias pertinentes, los dos detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados de guardia de Elche.

