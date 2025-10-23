Elche es elegida para ser la próxima Capital Mediterránea del Deporte 2026

Elche ha sido reconocida por la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte (ACES), organismo vinculado a la Unesco, como Capital Mediterránea del Deporte 2026, tras obtener la mayor puntuación entre todas las candidaturas presentadas.

El alcalde, Pablo Ruz, destacó que esta designación marca “el inicio de una etapa inédita, más allá del Elche CF, que nos permitirá proyectar toda la base deportiva y la estructura del municipio hacia un ámbito internacional”.

Subrayó que esta distinción “otorga a Elche una proyección y una visibilidad que sabremos aprovechar en beneficio de toda la ciudad”.

Ruz expresó también su agradecimiento al área de Deportes y a la Fundación del Deporte Ilicitano por su esfuerzo y compromiso. “Es muy positivo que Elche alcance presencia internacional bajo el amparo de la Unesco.

Este reconocimiento es solo el comienzo de todo lo bueno que nos deparará 2026, con una ciudad de referencia y un deporte plenamente internacionalizado”.

El alcalde recalcó, además, que esta capitalidad representa una gran oportunidad económica y una invitación clara a “seguir apostando por el deporte”.

Por su parte, el concejal de Deportes, J. Antonio Román, adelantó que el próximo año Elche albergará numerosos eventos destinados a posicionar al municipio dentro del panorama deportivo internacional.

Recordó, asimismo, que el 11 de diciembre una delegación local viajará al Parlamento Europeo para recoger la bandera que ondeará en la ciudad durante todo 2026.

Elche dispone de un sólido tejido deportivo, con más de 250 instalaciones entre públicas, privadas y universitarias.

Entre ellas, 119 son de titularidad municipal, 87 son privadas y 15 pertenecen a la Universidad Miguel Hernández, con la que el Ayuntamiento mantiene una estrecha colaboración a través del Centro de Investigación del Deporte.

Cada semana, más de 50.000 ilicitanos practican algún tipo de actividad física, repartidos en más de 120 clubes deportivos y participando en unas 200 competiciones anuales que consolidan a la ciudad como un referente del deporte en la región mediterránea.