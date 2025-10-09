El Ayuntamiento de Elche suspende todas las actividades programadas este viernes por la alerta roja de lluvias

El Ayuntamiento de Elche ha decidido suspender todas las actividades programadas para este viernes en el municipio por la alerta roja de lluvias.

En un comunicado, el consistorio expone que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido el aviso rojo por riesgo importante de lluvias y el aviso amarillo por riesgo de tormentas.

Por ello, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana ha establecido la alerta roja por lluvias en el litoral sur de la provincia de Alicante, y la alerta amarilla por tormentas en toda la provincia para este viernes.

Así, "con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias", el Ayuntamiento de Elche ha tomado varias medidas preventivas contra el temporal.

Una de ellas es la suspensión de la actividad docente en todos los centros educativos de Elche. Este viernes los estudiantes no tendrán clase.

También se ha suspendido la programación prevista en el festival OASIS, así como la de la Fireta del Camp d'Elx.

Se han cerrado las instalaciones deportivas, parques y jardines, y se insta a los vecinos a no realizar actividades al aire libre. La actividad en todos los mercadillos del término municipal también está suspendida.

Además, el Ayuntamiento ha suspendido la Sesión Extraordinaria del Pleno Municipal y toda la actividad de los servicios municipales de manera presencial.

"El personal municipal, a excepción de los servicios esenciales, de seguridad y emergencias, no deberá acudir a su centro de trabajo", expone el comunicado.

La actividad en todos los Centros Municipales como bibliotecas, museos, salas de estudio y

centros sociales también está cancelada, así como todos los actos organizados por el Ayuntamiento y el servicio del bus a las pedanías.