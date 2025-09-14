El desarrollo sostenible y la mejora de las infraestructuras, entre las conclusiones del VII Congreso del Agua

El VII Congreso del Agua ha servido para reafirmar la importancia del recurso hídrico como eje central para el desarrollo sostenible, la resiliencia territorial y la cohesión social en la cuenca mediterránea.

En el encuentro celebrado en el Centro de Congresos de Elche, se han dado cita más de 170 especialistas, quienes han compartido conocimientos, investigaciones y propuestas en lo referente al tratamiento y cuidado del agua.

El presidente del Comité Científico, Francisco José Melgarejo, ha presentado las conclusiones del evento junto al concejal de Aguas, Juan de Dios Navarro, quien ha clausurado el congreso agradeciendo el respaldo de instituciones, expertos y empresas colaboradoras.

Por su parte, Melgarejo ha subrayado la relevancia del encuentro. "Elche ha demostrado que tradición e innovación pueden convivir en la gestión hídrica. Debemos asegurar un futuro con agua suficiente para el desarrollo económico, social y ambiental", ha apuntado.

Entre las conclusiones principales, se ha destacado que el agua es fundamental para el desarrollo sostenible y para reforzar la resiliencia territorial en el Mediterráneo.

De la misma manera, también se ha resaltado que el legado hidráulico de Elche, desde la época medieval hasta la actualidad, "reafirma a la ciudad como referente internacional en gestión y patrimonio del agua".

Los expertos han coincidido en que integrar paisaje, patrimonio y medioambiente en la gestión hídrica garantiza la conservación de los recursos y la viabilidad futura de los ecosistemas. Algo que, junto con la colaboración entre administraciones, regantes, expertos y sociedad civil, es clave para impulsar soluciones sólidas.

Otro punto señalado ha sido la necesidad de modernizar infraestructuras y, al mismo tiempo, proteger sistemas tradicionales como el Palmeral y las acequias históricas, que representan "tanto un valor cultural como una oportunidad para la sostenibilidad".

Las conclusiones también han advertido que el cambio climático obliga a adaptar la gestión hídrica priorizando la reutilización, la aplicación de nuevas tecnologías y la eficiencia en todas las etapas del ciclo del agua.

La digitalización y la innovación tecnológica se han identificado como herramientas imprescindibles para avanzar hacia una gestión hídrica "más sostenible". Asimismo, la educación ambiental y la participación ciudadana han sido consideradas esenciales para lograr una gobernanza responsable del agua.

En cuanto al ámbito agrícola, los especialistas han señalado que el aprovechamiento eficiente del agua en la agricultura es "vital para garantizar la seguridad alimentaria y la supervivencia de los paisajes agrarios mediterráneos".

"Urgencia" en la financiación

De igual modo, se ha insistido en la "urgencia" de fortalecer la financiación interadministrativa para mejorar infraestructuras hidráulicas y adaptarlas a los nuevos escenarios ambientales.

Al mismo tiempo, se ha reclamado la integración de la agenda hídrica con la climática para reforzar la cohesión territorial y social, priorizando la seguridad y el bienestar colectivo.

El congreso también ha reivindicado la continuidad del Trasvase Tajo-Segura, al considerarse imprescindible para el suministro humano, la actividad económica y la sostenibilidad del ecosistema.

Junto a ello, se ha defendido la permanencia del Trasvase Júcar-Vinalopó, infraestructura cuestionada por colectivos ecologistas, pero que ha sido presentada como estratégica para el desarrollo de la provincia.

"El Congreso del Agua ha reforzado la necesidad de crear consensos y compartir conocimiento para avanzar hacia un modelo hídrico sostenible, justo y solidario", ha concluido Melgarejo.