Disparan a una mujer en Santa Pola en plena calle

Santa Pola se despierta con un tiroteo en plena calle. La víctima, una mujer de 43 años, ha sido trasladada al Hospital General de Elche. La Guardia Civil y la Policía Local investigan las causas.

El aviso a las fuerzas de seguridad ha llegado con el 112, en el que alertaban del violento ataque que se había producido en una calle a las 9:45 horas.

Inmediatamente se desplazaron hasta el lugar las patrullas del puesto principal de la Guardia Civil y han auxiliado a la víctima y asegurado la zona.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat ha enviado un equipo SAMU que la ha atendido por la herida abierta en el brazo como consecuencia del impacto de la bala.

El Equipo Territorial de la Policía Judicial de Santa Pola es el que ha asumido la investigación de los hechos, que han sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial competente.

Fuentes municipales explican que la persona autora del disparo había conseguido huir del lugar a pie y, de momento, no ha sido detenida. Entre las múltiples líneas de investigación que se barajan, se menciona la de un ajuste de cuentas.

Este nuevo suceso acentúa la tendencia al alza en la criminalidad que ha registrado el popular municipio costero. En el primer semestre de 2024, los datos del Ministerio de Interior la situaban entre las que más habían sufrido el aumento de infracciones penales, con un 22,1 %.

El incremento en aquel caso estaba impulsado principalmente por la preocupante subida en la sustracción de vehículos, que aumentó un 220 % (de 5 a 16 casos), situándose como una de las mayores variaciones porcentuales de los municipios analizados en la Comunitat Valenciana.

También destacan los robos con fuerza en domicilios, que crecen un 30,3 %, y los hurtos, con un incremento del 20,3 %.

A esa lista se añade que este agosto han arrestado a un hombre por atracar a punta de pistola un supermercado. El detenido, de nacionalidad argentina, se abalanzó sobre una clienta que estaba esperando su turno para pagar en caja y le arrancó con violencia un cordón y un colgante de oro, provocándole lesiones.

A finales de mes otro suceso tenía peor final. Una discusión en el área de Gran Alacant acabó con un muerto en la entrada de la discoteca Lux.