El Ayuntamiento de Elche crea una red segura y se recupera cinco días después del ciberataque

Tras cinco días con un 'apagón' informático a causa de un ciberataque, el Ayuntamiento de Elche ha recuperado parcialmente la normalidad con la creación de una red segura.

Así lo han anunciado desde el consistorio tras una semana en la que el sistema ha estado en jaque debido al ransomware registrado el pasado lunes.

El alcalde Pablo Ruz definió el ciberataque como "el mayor de la historia" del municipio.

Con la red de vuelta, trabaja en la revisión de todos los equipos informáticos, creando una red segura y comenzando a conectarlos progresivamente para ofrecer "los servicios a la ciudadanía lo antes posible".

Durante toda la semana se ha trabajado para garantizar la no existencia del virus y la posibilidad de contar con una red segura.

El experto en ciberataques Sancho Lerena, explicó a EL ESPAÑOL que en ataques como el que sufrió la capital del Medio Vinalopó la recuperación de los servicios puede estar entre tres días y un mes.

El edil de Innovación, Servicios Públicos y Contratación, Claudio Guilabert, ha asegurado que "la prioridad es recuperar la normalidad".

Guilabert ha sostenido que este impedimento ha servido para la creación de una red segura que ha calificado como "un hito".

El edil ha asegurado que desde el primer momento el comité determinó las áreas principales y prioritarias para ofrecer servicios a los ciudadanos con toda la normalidad posible.

De esta forma, las primeras en revisarse fueron las de Hacienda, Servicios Públicos o Alcaldía, además de la Policía Local que ya trabaja al 100 %

Una vez detectado el ataque informático y evaluado los primeros daños se activó el protocolo de seguridad digital y se constituyó el Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad del Ayuntamiento en coordinación directa con el Centro Criptológico de Seguridad de España, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) y el Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana (CSIRT-CV).

La operación se encuentra bajo investigación judicial. Durante la mañana se ha celebrado la reunión de coordinación con las diferentes áreas municipales para el restablecimiento de los servicios esenciales presidida por el alcalde Pablo Ruz.

También ha tenido lugar como cada día desde el ciberataque, la reunión del Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad del Ayuntamiento.

Asimismo, esta mañana se ha celebrado una Mesa de Contratación, aunque no de manera digital como es habitual, para seguir avanzado en los proyectos que tiene que poner en marcha este Ayuntamiento.