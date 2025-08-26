Elche se enfrenta "al mayor ciberataque de su historia" con daños muy graves

Elche se está enfrentando "al mayor ciberataque de su historia". Así define el alcalde Pablo Ruz el efecto del ataque informático a los servicios del Ayuntamiento que se ha iniciado este lunes. Pese a ello, asegura que el Ayuntamiento va a "garantizar todos los servicios asistenciales" en esta "situación inédita, grave".

Los servicios informáticos del consistorio están paralizados desde este lunes, cuando hicieron pública la situación. Ahora, con el alcalde de vuelta a causa de este problema, están "buscando soluciones que garanticen los servicios fundamentales del Ayuntamiento".

Eso implica que este miércoles, será el propio Ruz quien de forma manual firme las nóminas de todos los trabajadores, que son aproximadamente más de mil quinientos. Este es solo un ejemplo de lo que significa la parálisis de procesos que están automatizados.

"En los próximos días iremos estableciendo el método para garantizar el pago a todos los proveedores del Ayuntamiento", explica Ruz en un vídeo que ha compartido.

El alcalde recalca la gravedad de este ataque en el que el Comité de Crisis municipal está evaluando aún los daños, "que ya les digo que son muy graves", e intentando encontrar las soluciones a este reto, del que no se han aportado más detalles.

La Policía Nacional es la encargada de esclarecer el caso, aunque no aporta detalles al respecto. El experto en ciberataques Sancho Lerena, explica a EL ESPAÑOL que en ataques como el que está sufriendo la capital del Medio Vinalopó la recuperación de los servicios puede estar entre tres días y un mes.

El directivo de PandoraFMS indica que en el caso de ser un ransomware, la principal hipótesis que se está manejando, implica que o se paga el rescate o se deben reconstruir los sistemas uno por uno. Y ahí será fundamental el trabajo previo al ataque que se haya hecho.

En estos ataques con chantaje económico, solo se puede liberar el sistema si se le concede al pirata lo que demanda. De ahí la importancia de las copias de seguridad. "Si no tienes backup, estás muerto directamente", alerta Lerena. Es crucial que estas copias no estén también infectadas.

El mensaje de Ruz se centra en transmitir confianza y seguridad ante la situación. "Ningún ciberataque va a poder doblegar a este Ayuntamiento, que es la casa de todos y que sigue garantizando los servicios para todos los ilicitanos", concluye la intervención.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.