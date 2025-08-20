Una autoescuela con 7 millones de seguidores y lleva un alumno al mes en Elche: "Lo que más preguntan es por el embrague"

Un profesor de autoescuela puede presumir de tener 7 millones de alumnos, como muchos de estos seguidores en diversas plataformas se consideran. Con ese éxito que tiene Edén Ruiz en España y América, su autoescuela en Elche adopta un modelo exclusivo, aceptando solo un alumno al mes para dar prioridad a la calidad y atender a las necesarias grabaciones.

Ruiz comenzó su aventura digital en marzo de 2020, coincidiendo con la pandemia. Su objetivo inicial era "darle un poco más de contenido a mis alumnos, darle como ese plus para las clases". Aprendió a crear lo que era desde grabar hasta editar vídeos para que alguien al otro lado los pudiera ver en YouTube con el canal que bautizó Aprobado a la primera.

Si ahora puede enorgullecerse de su éxito que expande en TikTok, Instagram y Facebook, Edén recuerda sentado en una cafetería de su barrio lo duro que fueron los inicios. El primer año lo aguantó sumando seguidores poco a poco en YouTube, pero manteniéndose entre los ochocientos y los mil.

Sin embargo, Edén tenía "mucha fe en el proyecto", aunque su entorno veía su dedicación como "un trabajo vacío". Su meta clara era "ser el número uno a nivel nacional".

Y el resto se lo empezó a creer con un vídeo que catapultó su canal: los cinco típicos errores que se cometen al utilizar el embrague. Este vídeo ha acumulado más de 800.000 mil visitas en YouTube y sigue siendo relevante. Un suscriptor comentó: "Solo viendo el primero de los cinco errores, ya he aprendido más que en el 80% de mis clases".

Aunque el embrague es un tema fundamental, Edén revela que en la actualidad lo que más le preguntan es sobre el volante. Considera que "el volante es algo que atasca mogollón" si no se enseña correctamente desde el principio. Tanto es así que asegura que tiene alumnos que viajan desde ciudades como Barcelona o Madrid solo para recibir una clase puntual sobre este tema.

Edén es la prueba de que un pequeño negocio local puede trascender sabiendo que el mercado "está en el mundo". Vende formaciones teóricas a nivel nacional y tiene un gran seguimiento en Sudamérica, especialmente en Chile, donde el código de circulación es similar al español. De hecho, al repasar los números de las redes, Santiago de Chile es la ciudad con más seguidores en Instagram.

Su autoescuela en Elche mantiene una tasa de éxito del 100 % de aprobados, muy por encima del 53 % promedio de la ciudad. Ruiz explica que "siempre prefiero coger muy poquitos alumnos, pero para que el aprendizaje sea lo más individualizado posible". Ha cerrado matrículas hace siete meses para mantener esta filosofía.

Ruiz compara su negocio con un restaurante exclusivo: "Ese restaurante de cuatro o cinco mesitas que todo el mundo quiere ir, pero lo sentimos es muy pequeño". Y con todo, sabe que su futuro no está entre cuatro paredes, "la formación en línea no es el futuro de las autoescuelas, es el presente". Su "escaparate es TikTok, es Instagram, es YouTube, son las redes sociales; un escaparate que es infinito".