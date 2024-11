Un policía nacional fuera de servicio salva la vida de una mujer en Elche tras practicarle una RCP

Un agente de la Policía Nacional destinado en Elche, que se encontraba fuera de servicio, ha salvado la vida de una mujer tras presenciar como esta caía al suelo en una concentración motera que se estaba celebrando en una pedanía ilicitana.

Al parecer, el hombre escuchó el ruido de una silla cayendo al suelo. Algo a lo que no prestó demasiada atención, hasta que derepente escuchó gritos por parte de los familiares y se acercó para auxiliar a la mujer, que se había desplomado súbitamente.

El agente, rápidamente se acercó y observó a la mujer cuyo rostro se estaba volviendo cianótico y no respondía a ningún estímulo, por lo que, inmediatamente, siguiendo los protocolos establecidos, llamó a emergencias (112) para solicitar asistencia sanitaria, y sin dilación comenzó a practicarle la maniobra de reanimación cardiopulmonar, tras comprobar que la víctima no tenía pulso y no respiraba.

Tras diez minutos de practicarle la maniobra, consiguió reanimar a la mujer, quien comenzó a respirar y a tener pulso leve, llegando en ese instante una dotación sanitaria del SAMU, continuando con la reanimación los sanitarios y trasladándola al Hospital General de Elche.

Posteriormente, desde el Hospital General, se recibió información en relación al estado de salud de la víctima, manifestando que había sufrido una parada cardiorrespiratoria de carácter grave, lo que conllevó que durante unos minutos estuviera fallecida, así como que, gracias a la rápida actuación del agente y la reanimación realizada, la mujer salvó su vida.