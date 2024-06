El alcalde de Elche denuncia ataques personales homófobos por parte de la izquierda

"Llevo un mes aguantando ataques homófobos a mi persona por las calles de Elche". Así denuncia el alcalde de esta localidad en la provincia de Alicante las "más de mil pegatinas" repartidas por la ciudad en las que se puede leer "Pablo, ¿Aurora sabe lo tuyo?", en referencia a Rodil, la vicealcaldesa.

Las declaraciones de Ruz en el Pleno de este lunes, recogidas en un vídeo que ha compartido a través de sus redes sociales, le muestran replicando a la oposición municipal. En ellas asegura que estos ataques se deben a que "no hago lo que ustedes dicen, cómo ustedes dicen, cuándo ustedes dicen y dónde ustedes dicen".

En ese razonamiento, el alcalde ha recordado cuando en 2023, al poco de formar equipo de Gobierno con Vox, se celebró el Orgullo colgando la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento. "Porque si no se coloca la bandera en el balcón central, ya no vale. Porque si no se dice o no se hace o no se exhibe lo que uno es, lo que uno deja de ser, lo que uno ama o deja de amar, ya no vale", añade.

La indignación de Ruz, como explica a EL ESPAÑOL, ha arrancado en contestación a la portavoz de Compromís Esther Díez. "Ha llegado a decir que somos un partido que está contra los derechos humanos. Ya está bien", remarca. Y ahí ha recordado otras declaraciones anteriores en las que se refería al PP como "el partido de los maltratadores".

Ante eso, "he salido a responder con contundencia sobre este tema. Llevo dos meses aguantando esto. Estoy harto, estoy cansado de la superioridad moral de una parte de la izquierda. No digo toda, ¿eh?".