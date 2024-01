Elche responde al informe del Defensor del Pueblo sobre la Cruz de Germanías con otro que avale su mantenimiento

La cruz del paseo de Germanies de Elche sigue enfrentando a los partidos en el Ayuntamiento. Lo último es un informe del defensor del Pueblo que recomienda su retirada y al que el Ayuntamiento responde con otro para mantenerla y convertirla en "un homenaje a la transición española".

El Ayuntamiento ha anunciado este martes a través de un comunicado que sus técnicos municipales ultiman el informe técnico y jurídico, solicitado por la Junta de Gobierno Local para mantener la cruz en el Paseo de Germanías. De hecho, ese es el plan con que se presentó el proyecto de reforma de la plaza, aprobado por el Gobierno municipal compuesto por el PP y Vox y que también será remitido a la Generalitat.

El comunicado del Ayuntamiento recalca que los funcionarios municipales se han encargado de este informe y que sigue la línea patrimonial de anteriores informes. En ellos, como subrayan, "se constata que la cruz no contiene ningún elemento ni vestigio franquista ni alusivo a la dictadura y que se mantiene únicamente como símbolo de concordia". Un punto en el que han aprovechado para recordar que así ha sucedido en los 45 años de democracia en España y con el paso de otros gobiernos municipales con mayoría absoluta del PSOE, pactos con Compromís y el propio PP.

[Adiós a la cruz del paseo de Germanías en Elche: es franquista, no un símbolo de reconciliación]

No lo ven de la misma manera en Madrid. Este martes se ha conocido el informe del defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el que recomienda la retirada de la cruz. Este texto hecho a petición del Partido Socialista como recuerda el comunicado no ha convencido a la actual corporación y por eso se reiteran en los informes previos de los técnicos que avalan que esta cruz inaugurada en 1944 no contiene ningún símbolo político. Por eso se reafirman en la decisión de dejar, como lleva casi 80 años, la cruz en la plaza del Paseo de Germanías.

La respuesta municipal no se detiene ahí. Así, como avanzan, otra propuesta del nuevo informe municipal que están preparando en contestación al defensor del Pueblo recoge la línea jurídica que alude a los mismos motivos por lo que, en la pasada legislatura, no se retiraron más de un centenar de calles con nombres supuestamente relacionados con el anterior régimen.

En la zona se está realizando una obra de reforma que mantendrá la cruz, adecuará los espacios públicos y donde se realizará un homenaje a la transición centrado en la figura del primer alcalde socialista de la democracia, Ramón Pastor.

[PP y Vox mantendrán la cruz franquista de Elche a la vez que convertirán su entorno "en un espacio de concordia"]

A finales de noviembre el Ayuntamiento anunciaba la modificación del contrato de obras del proyecto de restauración y musealización del refugio antiaéreo número 4 del Paseo de Germanies, incluida la urbanización de la plaza para su apertura al público como centro expositivo de la guerra civil en Elche en el marco de los derechos humanos.

Como señalaban entonces, con esta modificación se pretendía preservar la cruz, adecuar la plaza a las nuevas directrices como la instalación de una fuente y la armonización de la plaza con el entorno.

