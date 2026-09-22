Estos son los vuelos directos que conectarán Alicante con Italia: la Costa Blanca acelera su gran plan para seducirlos

La provincia de Alicante y la Costa Blanca han puesto en marcha una potente ofensiva institucional para consolidar su presencia en el mercado italiano. A través de una ambiciosa estrategia de conectividad aérea y promoción turística, el destino busca aumentar el volumen de visitantes transalpinos y elevar sustancialmente su gasto medio en la provincia.

El eje central de esta operativa descansa sobre una amplia red de conexiones directas. Para la próxima temporada de invierno de 2026/2027, la terminal del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández estará conectada de forma directa con cinco grandes ciudades italianas: Milán, Roma, Nápoles, Venecia y Catania.

En total, las aerolíneas han programado alrededor de 1.000 vuelos que pondrán a disposición del mercado más de 220.000 asientos. Un despliegue que apuntala la apuesta por Italia como uno de los mercados emisores internacionales con mayor margen de crecimiento en la Comunitat Valenciana.

El Patronato de Turismo Costa Blanca ha participado activamente en una jornada de trabajo profesional celebrada en Nápoles. La acción, promovida por Turisme Comunitat Valenciana junto a la Oficina Española de Turismo (OET) en Roma, la Cámara de Comercio de España en Italia y el Consejo de Cámaras de la Comunitat, ha reunido a operadores, agencias minoristas y medios locales.

La iniciativa se produce tras la reactivación del vuelo directo entre Alicante y Nápoles operado por EasyJet. La aerolínea cuenta con base operativa en el aeropuerto alicantino, lo que abre una ventana estratégica para captar viajeros del centro-sur del país transalpino.

Como ha subrayado el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, esta cita brindó la oportunidad de "presentar y comercializar nuestra oferta turística ante operadores turísticos y medios de comunicación italianos, especialmente tras la reapertura de la conexión aérea Nápoles-Alicante".

En este sentido, Mancebo remarcó que la operativa de EasyJet "representa una valiosa oportunidad para expandir nuestra área de influencia y atraer a un mayor número de turistas procedentes del centro-sur de Italia".

Además, el responsable provincial destacó que la agenda profesional permitió "presentar experiencias gastronómicas, culturales, deportivas, de ocio y naturaleza y potenciar nuestro destino para viajes grupales o individuales".

Los indicadores oficiales avalan el tirón del viajero transalpino en la región. Durante el año 2025, un total de 701.316 turistas italianos visitaron la Comunitat Valenciana, lo que supuso un vertiginoso ascenso del 17,8 % respecto al ejercicio anterior. Con estos datos, Italia se sitúa como el sexto mercado emisor internacional, representando un 5,6 % del total de visitantes extranjeros.

A esto se suma la evolución positiva de su capacidad económica: el gasto emisor italiano en España creció un 12 % entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

Para José Mancebo, esta coyuntura consolida el atractivo del destino "especialmente por la combinación de crecimiento, conectividad aérea, capacidad de gasto, interés por el producto vacacional y creciente demanda de experiencias vinculadas a la costa, la cultura, la gastronomía, las ciudades y la naturaleza".

Por ello, respecto a la previsión invernal de más de 220.000 plazas en 1.000 vuelos, Mancebo aseguró con firmeza que "las comunicaciones aéreas de la terminal alicantina con Italia favorecen el incremento de turistas procedentes de este país".

Modelo Valencia

La ofensiva de la Diputación da continuidad al plan estratégico desplegado por el Ayuntamiento de Alicante. El pasado mes de mayo, la capital alicantina acogió al equipo del emblemático programa de la televisión pública italiana Kilimangiaro (RAI), en un viaje de prensa organizado por el Ayuntamiento y el Patronato Costa Blanca.

Durante varias jornadas, la RAI grabó enclaves icónicos como el Castillo de Santa Bárbara, el casco histórico, la concatedral y la isla de Tabarca, además de realizar incursiones en el Palmeral de Elche y Altea. Asimismo, la estrategia municipal contempla una nueva presentación profesional prevista para el 1 de octubre en Milán.

El objetivo prioritario de la capital es modificar el perfil del visitante italiano que llega a sus calles. En 2025, la ciudad de Alicante contabilizó unos 55.000 visitantes italianos. No obstante, este mercado se ubica actualmente entre los puestos undécimo y duodécimo del ranking local, con un gasto medio diario de 135 €. Una cifra contenida si se compara con los 145 € que desembolsan los británicos o los 230 € de los turistas estadounidenses.

Alicante mira fijamente el espejo de la ciudad de Valencia, donde el turista italiano es el segundo mercado emisor más relevante (entre el 12 % y el 14 % del total internacional) y registra un gasto medio diario de 142 €. Con la combinación de televisión pública, rutas aéreas consolidadas y promociones en origen, la Costa Blanca aspira a cautivar al turista del norte y sur de Italia interesado en la cultura, la gastronomía y las estancias de mayor duración.