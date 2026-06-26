Indignación en la Generalitat: reclama los mismos plazos que tiene el Gobierno para cerrar los planes turísticos con fondos UE

La Conselleria de Turismo de la Comunitat Valenciana ha elevado el tono de su malestar por la situación que rodea al cierre de los proyectos turísticos financiados con fondos europeos. A cinco días del plazo oficialmente fijado por el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar), ha pedido al Ejecutivo que aclare de una vez por todas cuándo se cierra realmente la ejecución y la justificación.

La protesta llega después de que la propia Secretaría de Estado de Turismo haya ampliado hasta el 31 de agosto el plazo de ejecución de su proyecto de la Plataforma Inteligente de Destinos, mientras que para los planes territoriales gestionados por la Generalitat y los ayuntamientos mantiene, por ahora, el calendario ordinario de 30 de junio para la ejecución y 15 de julio para la justificación.

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha resumido la situación con una mezcla de queja y urgencia en declaraciones a EL ESPAÑOL arremetiendo contra la falta de respuestas: “Nos enteramos unos por otros de las cosas que están haciendo. La Comunitat Valenciana tiene inversiones por 151 millones en 55 entidades adjudicatarias (ayuntamientos)” y que “todos ellos tienen fecha de finalización de la ejecución a 30 de junio del 2026”, salvo unos pocos casos vinculados al decreto de la dana.

El responsable autonómico lamentó que la Generalitat lleve meses reclamando una ampliación del plazo “por activa y por pasiva” y que, pese a ello, “no ha habido manera”. Por esta razón, la carta remitida por el secretario autonómico a la Secretaría de Estado de Turismo, dirigida a Ana Muñoz, plantea de forma expresa la necesidad de “solicitar la ampliación del plazo de ejecución y justificación de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos PSTD y de las Actuaciones de Cohesión entre Destinos ACD, así como del resto de subproyectos MRR gestionados por Turisme Comunitat Valenciana”.

En ese escrito, Camarero recuerda que esos programas “forman parte de la Inversión 1 del Componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” y que actualmente “se fijan el 30 de junio de 2026 como fecha límite para su ejecución”, pero sostiene que “la propia operativa del proceso de cierre evidencia la necesidad de disponer de un margen temporal adicional”.

El argumento central de la Generalitat es que no tiene sentido que el Estado aplique un criterio para su proyecto y otro distinto para el resto de actuaciones. En la carta se afirma que la ampliación concedida a la Plataforma Inteligente de Destinos “constituye un criterio plenamente trasladable a la Inversión 1, ya que ambas líneas comparten el mismo marco financiero MRR, el mismo calendario de cierre del MRR y un régimen jurídico sustancialmente coincidente”.

Camarero advierte de que “mantener criterios temporales diferentes dentro de un mismo componente introduciría una diferencia de tratamiento difícilmente justificable desde la perspectiva de la seguridad jurídica y de la necesaria homogeneidad en la gestión de los fondos europeos”.

Una comunicación similar ha sido enviada a los 55 ayuntamientos con proyectos va en la misma línea, aunque con un tono más pedagógico. Turisme Comunitat Valenciana les informa de que esta semana ha tenido conocimiento de que la Secretaría de Estado ha aprobado la ampliación del plazo de ejecución de la PID “hasta el 31 de agosto de 2026” y que, según las directrices europeas de cierre del MRR, “las actuaciones financiadas con estos fondos no podrán ejecutarse más allá del 31 de agosto de 2026, fijándose como fecha límite de justificación el 30 de septiembre de 2026”.

Sin embargo, añade que para los PSTD se les ha indicado que “se mantendrían los plazos actualmente establecidos, con fecha ordinaria de ejecución hasta el 30 de junio de 2026 y plazo de justificación hasta el 15 de julio de 2026”.

Indignación

“Es que es indigno”, ha asegurado Camarero al describir el trato recibido por parte del Estado. También alerta de que la situación puede llegar a ser operativamente absurda porque “te marcan ejecución con toda la documentación subida a la plataforma”, pero después “no sé cuándo van a cerrar la plataforma”, lo que deja a los ejecutores con la duda de si podrán subir y justificar toda la documentación a tiempo.

El secretario autonómico explicó que la Generalitat había solicitado ya una conferencia sectorial para abordar el asunto y que, en ese escrito, además de la cuestión de la ventanilla única, se advirtió de que la Comisión Europea había publicado unas guías de finalización del MRR que sitúan el 31 de agosto como fecha tope para ejecutar y el 30 de septiembre para justificar.

“Lo que le estamos diciendo es que nos amplíen el plazo y siguiendo las directrices que ha mandado la Unión Europea y que ha servido de base para que ellos se amplíen el plazo y que nos lo comuniquen cuanto antes”, asegura el secretario autonómico.

La cifra de fondo es relevante. La Comunitat Valenciana cuenta con 55 planes y una inversión asociada de 151 millones de euros (de los 1.300 millones de euros que tiene en conjunto España) , una cuantía que la Generalitat presenta como una oportunidad “fundamental para mejorar la competitividad, la sostenibilidad, la digitalización y la calidad de nuestros destinos turísticos”.

En su carta a los ayuntamientos, Turisme Comunitat Valenciana les pide que continúen “trabajando con la máxima diligencia en la ejecución y justificación de vuestros planes conforme a los plazos actualmente vigentes”, pero al mismo tiempo les traslada que la Generalitat ha pedido formalmente al Estado que “valore la posibilidad de aplicar a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino un criterio equivalente al utilizado para la ampliación de la PID”.

En el escrito al Gobierno, Camarero sostiene que la ampliación no alteraría el calendario europeo ni comprometería los compromisos asumidos por España. Al contrario, afirma que “permitiría culminar los proyectos con mayores garantías técnicas y administrativas, facilitaría el trabajo de las entidades locales de la Comunitat Valenciana y contribuiría a maximizar el aprovechamiento de los fondos MRR, evitando incidencias derivadas exclusivamente de la insuficiencia del plazo disponible”. Incluso va un paso más allá y plantea que la medida “podría ser extensible al resto de subproyectos que están siendo gestionados por Turisme Comunitat Valenciana”.