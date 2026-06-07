La Generalitat promociona la Comunitat Valenciana como destino de golf en el KLM Open 2026 celebrado en Ámsterdam

La Generalitat ha promocionado la Comunitat Valenciana como destino turístico de golf en el KLM Open 2026, que se ha celebrado en Ámsterdam y ha reunido a unos 40.000 asistentes.

Turisme Comunitat Valenciana ha participado junto con la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana con un estand propio para mostrar la oferta de golf y el conjunto de recursos turísticos del destino.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha señalado que la participación de la Comunitat Valenciana en este torneo ha permitido "reforzar el posicionamiento del destino en un mercado prioritario y mostrar una oferta de golf competitiva, diferenciada y disponible durante todo el año".

"Nuestro objetivo es situar a la Comunitat Valenciana como un destino turístico de referencia en Europa para los amantes del golf, apostando por una oferta experiencial, sostenible y de alta calidad", ha añadido.

Cano ha recordado que el golf "es un producto estratégico para la Generalitat por su capacidad para contribuir a la desestacionalización y por el mayor gasto del visitante que viaja motivado por esta actividad".

Según el estudio de impacto del turismo de golf elaborado por la Cámara de Comercio de Alicante, el 70% de los jugadores de golf en la Comunitat Valenciana son turistas internacionales.

Este perfil permanece 2,4 días más que el turista extranjero medio y gasta un 30% más al día, lo que refuerza el valor del golf dentro de la política turística valenciana.

Además, los Países Bajos es el tercer mercado emisor internacional hacia la Comunitat Valenciana, con 1.011.591 turistas en 2025, una cuota del 8,1 % y un crecimiento interanual del 11,7 %.