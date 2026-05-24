El Imserso, en jaque: Marián Cano exige al Gobierno un modelo "viable" ante la fuga masiva de hoteles

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha enviado una carta formal al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para reclamar una revisión urgente del programa del Imserso tras la reciente prórroga para la temporada 2026-2027.

La responsable autonómica ha sido tajante al pedir que el Ejecutivo central "deje de abordar esta cuestión como una mera prórroga administrativa" y afronte de una vez un cambio real que adapte las condiciones económicas a la "realidad actual del sector turístico".

Cano ha defendido el innegable valor social de estos viajes, pero advierte de que su supervivencia depende de una "financiación adecuada". "El problema es mantener un programa estratégico con precios que el sector hotelero considera insuficientes", ha lamentado.

En su misiva compartida por la Generalitat, la consellera subraya que los establecimientos soportan una presión creciente por los costes laborales, energéticos y alimentarios. Por ello, ha insistido en que el compromiso de destinos como Benidorm o la Costa Blanca "no puede implicar trabajar por debajo de costes".

Esta reclamación política coincide con la radiografía publicada por EL ESPAÑOL, que detalla cómo el Imserso "agoniza" en la Comunitat Valenciana debido a la gestión de los ministerios competentes y el aumento de los costes. En este análisis se destaca que los hoteles perciben apenas entre 24 y 27 euros por persona y día, una cifra que ya no cubre el servicio.

"Cuando un hotel renuncia al programa, no lo hace por falta de sensibilidad social, sino porque las cuentas no salen", ha recalcado Cano en sus declaraciones a Hereu. Esta situación ha provocado que muchos establecimientos prefieran cerrar meses enteros antes que perder dinero con las tarifas oficiales.

Desde la patronal Hosbec, la visión es todavía más crítica. Nuria Montes, secretaria general de la asociación, ha afirmado que la hoja de ruta del Gobierno es "dejarlo morir de inanición". Montes denuncia además una "opacidad total" en la gestión desde que el programa depende de Derechos Sociales.

Desde que apareció el Imserso en 1985 a la actualidad se ha producido un cambio de perfil en el jubilado actual, que cuenta con mayor poder adquisitivo y busca experiencias de más calidad. Esto ha provocado que los programas sénior privados se erijan como la verdadera alternativa ante un Imserso "rígido y poco atractivo".

Ante este escenario, Marián Cano ha reafirmado que "no es coherente" defender el apoyo al turismo y mantener un programa con condiciones "inviables". La Generalitat exige ahora una mesa de diálogo que incluya a las comunidades autónomas y al sector para preservar una herramienta clave para la desestacionalización.