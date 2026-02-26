Ryanair lanza 3 nuevas rutas desde Alicante mientras Elche reivindica una conexión ferroviaria "urgente"

20 millones de pasajeros. A esta cifra se han aproximado los datos del Aeropuerto de Elche-Alicante el pasado 2025, de los que en gran parte se deben a las conexiones de los vuelos de la aerolínea Ryanair.

La compañía de bajo coste líder en España ha presentado su programación para este verano 2026 con un ambicioso plan de crecimiento que consolida su apuesta por la provincia.

La compañía operará 89 rutas, tres de ellas nuevas, incorporará dos aviones adicionales a su base y prevé alcanzar cerca de nueve millones de pasajeros en 2026, lo que supone un incremento del 11% respecto al año anterior.

Así, en total serán 20 aviones los que descansarán en las instalaciones del Aeropuerto.

Tres conexiones europeas

Durante la presentación de la programación de la aerolinea este jueves en Elche, la directora de Comunicación y portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, detalla que las nuevas rutas conectarán Alicante con las ciudades alemanas de Friedrichshafen y Saarbrücken (ambas con dos frecuencias semanales) y con Bratislava (cuatro frecuencias semanales), capital de Eslovaquia, que tras operar en invierno se mantendrá por primera vez también en temporada estival.

Además, la aerolínea reforzará hasta 40 rutas ya existentes hacia destinos europeos clave, aumentando frecuencias en mercados estratégicos. En total, Ryanair ofertará 6,6 millones de asientos desde Alicante, un 10% más que en el verano anterior, con más de 580 vuelos semanales.

20 aviones basados

La base de Alicante contará con 20 aviones, dos más que en 2025, que pernoctarán en el aeropuerto, lo que, según la compañía, permitirá reforzar la conectividad, mejorar la operativa y generar empleo.

Actualmente, Ryanair emplea de forma directa a más de 600 personas vinculadas a su base en Alicante y sostiene alrededor de 7.300 puestos de trabajo entre directos e indirectos en la provincia.

Ruiz enmarca este crecimiento dentro de la "década de crecimiento" de la aerolínea, que aspira a alcanzar los 300 millones de pasajeros anuales en su ejercicio fiscal 2034.

En España, donde transporta 62 millones de pasajeros al año y opera en 22 aeropuertos (11 de ellos bases), la compañía invierte más de 11.000 millones de dólares y mantiene una flota de más de 100 aeronaves basadas.

Tasas aeroportuarias

Durante su intervención, la portavoz de Ryanair también muestra su preocupación por la propuesta de incremento de tasas aeroportuarias planteada por Aena para el periodo regulatorio 2027-2031.

Según defiende, un aumento del 21% podría afectar a la competitividad de los aeropuertos regionales y frenar el crecimiento del tráfico, especialmente en destinos turísticos.

La aerolínea insta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al Ministerio de Transportes a revisar el modelo tarifario, defendiendo que el crecimiento previsto del tráfico permitiría acometer inversiones sin necesidad de elevar las tasas. "España necesita aeropuertos de bajo coste y competitivos", subraya Ruiz.

Reivindicación ferroviaria

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, quien destaca que la presentación de la programación de 2026 de la aerolinea se haga "por primera vez en la historia" en la ciudad, destaca el papel clave de Ryanair en la consolidación del aeropuerto como infraestructura estratégica de la provincia.

Subraya que Elche, como ciudad que alberga el aeropuerto, vive un momento turístico positivo, con cifras récord de pernoctaciones y un creciente atractivo cultural, comercial y patrimonial.

Ruz también ha aprovechado el acto para reiterar una histórica reivindicación: la conexión ferroviaria directa con el aeropuerto.

En este sentido, recuerda que la línea Alicante-Elche-Murcia discurre a escasos 800 metros de la terminal y calificó de "disparate" que una infraestructura que roza los 20 millones de pasajeros anuales siga sin conexión por tren, reclamando al Gobierno central que acelere el proyecto.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, pone en valor la colaboración institucional y el trabajo conjunto del Patronato Costa Blanca, el sector turístico y las aerolíneas para fortalecer la conectividad internacional de la provincia.

Pérez destaca que el aeropuerto no solo da servicio a Alicante, sino también a territorios limítrofes, y que decisiones como la ampliación de base de Ryanair "generan empleo cualificado, atracción de talento y nuevas oportunidades".

Al borde de los 20 millones

Con esta programación, Ryanair consolida su posición como principal operador en el aeropuerto alicantino, donde ya transporta nueve millones de pasajeros anuales.

El crecimiento experimentado tras la pandemia —superando los seis millones en 2023 y aumentando en torno a un millón de pasajeros cada año— refleja la fortaleza de la demanda y la capacidad de atracción del destino.

La temporada de verano 2026 arranca así con cifras históricas de cerca de 20 millones de pasajeros en 2025 y con el reto de mantener la competitividad en un contexto regulatorio y económico complejo.

Para la provincia de Alicante, la ampliación de rutas, la incorporación de nuevos aviones y la previsión de casi nueve millones de pasajeros confirman que el aeropuerto, según Pérez "sigue siendo uno de los grandes motores turísticos y económicos del territorio"