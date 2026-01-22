Un nuevo spot turístico impulsa la proyección de San Vicente como destino de deporte, cultura y fiestas

San Vicente del Raspeig ha llegado este año a la Feria internacional de Turismo de Madrid (Fitur) con una propuesta "todavía más ambiciosa que los años anteriores". Su alcalde, Pachi Pascual, asegura que está decidido a posicionar al municipio como referente en turismo deportivo y cultural. El consistorio presenta en Madrid su programación de grandes pruebas nacionales e internacionales, como la Vuelta a la Comunidad Valenciana, el Campeonato de España de Taekwondo o un campeonato internacional de atletismo, además de una potente agenda cultural con "más de 200 actividades a lo largo del año", que incluyen monólogos, danza, música y un premio literario en valenciano, "variada para todos los públicos y gratuita".

Pascual subraya que Fitur es una oportunidad para "abrirnos al mundo" y dar a conocer un turismo "distinto", ligado al deporte, la cultura y las fiestas tradicionales. En este escaparate, San Vicente también exhibe las fiestas patronales y de moros y cristianos, así como las fiestas de barrios, y culmina la primera jornada con la presentación de un nuevo spot turístico elaborado por la Generalitat de Turismo, con el objetivo de reforzar esa imagen de municipio dinámico y festivo.

Además, Pascual afirma que la presencia de San Vicente en la feria madrileña permite tejer sinergias con otros municipios y empresas del sector turístico y del espectáculo, en "un buen momento" para el futuro de la localidad. Por eso se ha desplazado a la Feria Internacional de Turismo, que se celebra en el recinto Ifema, acompañado de los concejales de Cultura, Óscar Lillo, y Deportes, Ricardo Bernabeu, para participar en las cuatro presentaciones que el municipio realiza en el stand de la Costa Blanca y en la plaza de Callao y en reuniones con diferentes entidades.

En el ecuador de la legislatura, Pascual asegura estar "satisfecho" porque "el trabajo que hemos venido desarrollando desde la última alcaldía del año 2023 se está viendo en la calle". Entre las actuaciones urbanas que deben culminar este año menciona la remodelación de calles como Víctor Picazo y la calle Mayor, con el objetivo de mejorar los accesos y el tránsito urbano "con muchísima más accesibilidad, dando prioridad al peatón". El alcalde destaca también la resolución del que califica como "el reto más importante" que asumió al llegar al cargo: el nuevo contrato de Limpieza y Recogida de Residuos, dotado con 85 millones de euros en 10 años, cuyo fallo favorable del tribunal de recursos administrativos permitió firmar a finales de año.

Ese contrato, cuya implantación se extenderá entre 12 y 18 meses, debe suponer "un salto" en la limpieza viaria y la gestión de residuos, pero Pascual insiste en que el éxito dependerá también de la ciudadanía: "Es muy importante que el ciudadano colabore para tener esa ciudad limpia".

representación de San Vicente en Fitur 2026.

En el capítulo de inversiones, el alcalde confirma el desbloqueo de la piscina municipal que tantos ríos de tinta hizo correr durante el pasado mandato del PSOE, el Centro del Agua, cuya fase 2 arrancará en marzo tras la adjudicación de las obras. "Esperamos que en el plazo de un año aproximadamente tengamos ya esa segunda fase y podamos entrar a remodelar la actual piscina", apunta, convencido de que se trata de una infraestructura "muy necesaria" para los clubes y para el conjunto de la población.

Vivienda

Además, la vivienda se ha convertido, según Pascual, en "el gran reto del mandato" en todas las administraciones y, particularmente, en un municipio que "ha crecido muchísimo" hasta ser ya la quinta ciudad de la provincia de Alicante sin ser capital de comarca. "La vivienda es una prioridad, no solo para nosotros, sino en general, porque se está viendo que es una de las principales demandas y de los principales problemas", admite el alcalde, que remarca el esfuerzo del Ayuntamiento por incrementar la oferta pública y facilitar el desarrollo de suelo privado.

En colaboración con la Diputación, San Vicente tiene ya en ejecución una promoción de 40 viviendas de protección pública que espera entregar a finales de año, y dispone de una parcela para otras 40 viviendas de venta de promoción pública cuyo desarrollo comenzará "en breve". Pascual explica que se han reordenado tres parcelas que se habían quedado sin suelo y que "el problema de la vivienda es complejo", porque exige actuar "por un lado en la pública, pero también en la privada". En este sentido, el Ayuntamiento trabaja para que los planes parciales más avanzados se impulsen "lo antes posible" y se puedan empezar a construir nuevas promociones.

El primer edil avanza, además, que dentro del plan municipal ya se están ejecutando y se van a iniciar las obras de 170 viviendas de protección oficial, lo que convierte a 2026 en un año "muy importante" para ampliar el parque residencial asequible en el municipio.