Golf, educación y residencias: así se prepara la Costa Blanca para seducir a Estados Unidos y Canadá

El Patronato de Turismo Costa Blanca afronta 2026 con una estrategia renovada para reforzar sus lazos con Estados Unidos y Canadá, con la mirada puesta en un turista de mayor estancia, gasto elevado e interés por experiencias de calidad. En la segunda jornada de Fitur 2026, el presidente de la Diputación de Alicante y del Patronato Costa Blanca, Toni Pérez, ha presentado un plan específico para Norteamérica que combina turismo, educación superior e inversión residencial, y que busca también mejorar la conectividad aérea con la provincia.

Respaldado en datos de Turespaña, AENA y el INE, Pérez ha remarcado que los viajeros procedentes de Estados Unidos y Canadá han crecido de forma sostenida en los últimos años, consolidando a estos países como un mercado estratégico en plena expansión para la Costa Blanca. Ante esta tendencia al alza, el Patronato ha diseñado una hoja de ruta que integra turismo vacacional, cruceros, golf, estudios universitarios y turismo residencial bajo una misma propuesta, adaptada tanto al visitante de ocio como al estudiante internacional o al futuro residente.

El plan se desplegará durante el primer semestre del año, entre enero y junio, con presencia en algunos de los principales foros profesionales de Norteamérica. La primera gran parada será el Toronto Golf & Travel Show, del 30 de enero al 1 de febrero, donde la Costa Blanca se presentará como destino especializado en golf de la mano de la Asociación de Campos de Golf de la provincia. Este evento permitirá reforzar la conexión con un segmento en auge en el mercado canadiense, que busca instalaciones de calidad, servicios complementarios y estancias más largas.

La acción central del calendario será el Costa Blanca Showcase, del 18 al 21 de febrero, organizado junto a ETOA y USTOA. Este gran encuentro profesional reunirá en la provincia a turoperadores y agentes especializados de Europa y Norteamérica, con la participación de asociaciones como Hosbec, APHA, Provia, AVIVE, la Ruta del Vino, la Asociación por el Turismo de Cruceros, la Asociación de Campos de Golf y APTUR, entre otras entidades. El objetivo es mostrar sobre el terreno la diversidad del destino y cerrar acuerdos que refuercen la presencia de la Costa Blanca en los catálogos y circuitos norteamericanos.

La reunión en Fitur 2026 del Patronato de Turismo Costa Blanca. Diputación de Alicante

El ámbito de los cruceros se trabajará en Seatrade Cruise Global, que se celebrará del 13 al 16 de abril en Miami, la principal feria mundial del sector. En este escenario, el Puerto de Alicante será clave para posicionar la Costa Blanca en las rutas del mercado americano, de forma que las grandes navieras incorporen de manera estable el destino en sus itinerarios. La estrategia pasa por potenciar tanto la llegada de cruceristas como la imagen de Alicante como puerta de entrada a un territorio con playas, patrimonio, enoturismo, naturaleza y una potente oferta gastronómica.

La dimensión educativa del plan se articulará a través de la participación en la NAFSA Annual Conference & Expo, del 26 al 29 de mayo en Orlando. En esta cita, el Patronato Costa Blanca acudirá junto a la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández, con el objetivo de consolidar la provincia como polo educativo internacional para estudiantes norteamericanos. Se pondrá el foco en la combinación de calidad académica, seguridad, clima y calidad de vida, factores que convierten a la Costa Blanca en un destino atractivo para estancias formativas que, a menudo, derivan en vínculos a largo plazo con el territorio.

El plan se completa con una misión comercial en Florida, prevista para el primer semestre de 2026, que unirá a Hosbec y Provia con el apoyo de APHA, la Asociación de Campos de Golf, patronales empresariales y el ámbito universitario. Esta acción abordará de forma conjunta turismo, inversión y turismo residencial, con la Costa Blanca posicionada como un lugar idóneo para vacaciones, segunda residencia o proyectos vinculados a la economía del ocio. Además, se desarrollarán las Jornadas Directas Turespaña, estructuradas en workshops profesionales destinados a reforzar la presencia institucional y comercial del destino y a avanzar en la mejora de la conectividad aérea directa con Alicante.

El turista norteamericano al que aspira la Costa Blanca se caracteriza por estancias más largas, un gasto medio superior y un interés creciente por experiencias premium, el golf, los cruceros, la gastronomía, la cultura, la educación y la residencia. Este perfil encaja con la apuesta del territorio por un modelo de turismo de calidad y sostenible, que genere un impacto económico elevado y distribuido a lo largo del año.

Según ha señalado Toni Pérez, la Costa Blanca se encuentra en una posición especialmente competitiva para captar este tipo de visitante gracias a la combinación de clima, calidad de vida, buenas infraestructuras, oferta universitaria y una amplia diversidad turística. El director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, ha destacado además el carácter colaborativo del plan, en el que administraciones, sector turístico, empresas, universidades, puertos y asociaciones profesionales trabajarán de manera coordinada para proyectar una imagen sólida y coherente del destino. El objetivo compartido es elevar la visibilidad de la Costa Blanca en América, consolidar relaciones profesionales estables y avanzar en la conectividad aérea directa como palanca para seguir creciendo en los grandes mercados internacionales.