Vectalia, Bonalba Resort y Club Atlético Montemar se unen para consolidar el turismo deportivo de élite en Alicante

Vectalia, Bonalba Resort y el Club Atlético Montemar han sellado en Fitur 2026 una alianza estratégica para impulsar y consolidar el turismo deportivo de élite en la provincia de Alicante, con el objetivo de atraer a clubes y deportistas de alto nivel y posicionar la Costa Blanca como destino de referencia durante todo el año.

El acuerdo implica la colaboración coordinada de una empresa de movilidad y servicios como Vectalia, un complejo hotelero y deportivo como Bonalba Resort y una entidad con larga experiencia organizando competiciones como el Club Atlético Montemar. Juntas, las tres organizaciones se plantean ofrecer una experiencia integral a clubes, selecciones y deportistas nacionales e internacionales que eligen Alicante para entrenar, competir y alojarse.

La alianza persigue organizar de forma conjunta estancias, competiciones y eventos, garantizando estándares de calidad y profesionalidad en logística, alojamiento y gestión deportiva. El objetivo declarado es consolidar la provincia como sede de competiciones deportivas internacionales, apoyándose en el clima, las infraestructuras y una oferta de servicios cada vez más especializada.

En este esquema, Vectalia aporta su experiencia en movilidad y logística de eventos, con servicios de transfer desde aeropuertos, estaciones y otros puntos estratégicos para equipos y deportistas, poniendo el foco en la puntualidad, la seguridad y el confort durante la estancia. Bonalba Resort se define como base de operaciones, con instalaciones hoteleras, deportivas y de bienestar adaptadas a las exigencias del deporte profesional. El Club Atlético Montemar suma su bagaje en la organización y gestión de eventos de élite y su conocimiento técnico de la competición de alto nivel.

La colaboración ya tuvo un primer despliegue durante 2025, con la organización conjunta de citas como la Gran Carrera del Mediterráneo, la Maratón Elche-Alicante y el torneo internacional de tenis Challenger, entre otros. Estos eventos han generado un impacto económico y turístico relevante para la provincia, atrayendo deportistas, equipos técnicos, acompañantes y público especializado, y reforzando la proyección nacional e internacional del destino.

El proyecto se orienta especialmente a disciplinas como el golf, el atletismo, el fútbol, el tenis, el rugby, el ciclismo y otros deportes colectivos e individuales que encuentran en Alicante unas condiciones favorables de clima y equipamientos. Las entidades implicadas subrayan que la iniciativa contribuye a afianzar la Costa Blanca como enclave privilegiado para el entrenamiento y la competición a lo largo de todo el año.

Vectalia, grupo especializado en gestión de la movilidad y los servicios con presencia en todo el territorio nacional y Marruecos, cuenta con una trayectoria de más de un siglo conectando ciudades y personas, y una plantilla en torno a las 6.000 personas. Además del transporte y la gestión de estaciones, parkings y estacionamientos regulados, la compañía ha diversificado su actividad hacia la limpieza especializada, la seguridad privada, el mantenimiento y la organización de eventos.

Bonalba Resort, situado en Bonalba Golf, combina alojamiento, restauración, espacios deportivos y servicios de bienestar, y se ha consolidado como sede habitual de estancias deportivas y eventos de alto nivel. El complejo aspira a convertirse en uno de los puntos neurálgicos de esta nueva estrategia de turismo deportivo.

Por su parte, el Club Atlético Montemar, entidad histórica de la provincia, está reconocido por su experiencia en la organización de competiciones de élite y su aportación al desarrollo del deporte en el ámbito nacional e internacional. Con la nueva alianza, las tres partes reafirman su compromiso con el desarrollo económico, social y turístico de Alicante, y apuestan por un modelo de colaboración que pretende atraer talento deportivo y promover un turismo de calidad ligado al deporte, la excelencia y la sostenibilidad.