Alicante afianza su promoción doméstica e internacional con acuerdos que van de Burgos a China

El Ayuntamiento de Alicante ha aprovechado su presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026) para dar un impulso decisivo a su estrategia de internacionalización turística. En la jornada de hoy, el consistorio ha rubricado dos importantes acuerdos: uno con la Fundación de Esperanza Qioanan, especializada en promover intercambios económicos y turísticos entre España y China, y otro con el Ayuntamiento de Burgos, destinado a fomentar la promoción cruzada entre ambas ciudades aprovechando su conexión ferroviaria directa.

El primero de los convenios, firmado con la Fundación de Esperanza Qioanan, supone un paso firme en el propósito de Alicante de fortalecer su posicionamiento en el mercado turístico chino, uno de los más pujantes y de mayor potencial del mundo. Actualmente, la capital alicantina cuenta con unos 2.000 ciudadanos chinos empadronados, pero solo recibió 6.000 turistas procedentes de China durante el último año, una cifra que el gobierno local considera que puede multiplicarse en los próximos ejercicios mediante acciones específicas de promoción.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, acompañado de la concejal Ana Poquet, ha destacado que el objetivo es “acercar la marca Alicante a los viajeros chinos y establecer puentes culturales y económicos que faciliten el crecimiento del turismo asiático en nuestra ciudad”. En este sentido, señaló que el portal web turístico de Alicante ya dispone de una versión íntegramente traducida al chino, lo que facilitará la difusión de contenidos y la reserva de experiencias culturales, gastronómicas y de sol y playa.

La Fundación de Esperanza Qioanan, con una amplia trayectoria en la creación de vínculos empresariales entre España y China, será la encargada de coordinar las acciones de promoción en el país asiático, incluyendo presentaciones ante operadores turísticos, agencias de viajes y publicaciones especializadas. Asimismo, se contempla la organización de fam trips para periodistas y prescriptores chinos con el fin de que conozcan de primera mano la oferta turística y gastronómica alicantina.

Este acuerdo, enmarcado en la apuesta de Alicante por diversificar sus mercados emisores, pretende no solo atraer visitantes de alto poder adquisitivo, sino también fomentar inversiones y proyectos culturales conjuntos. “China representa una oportunidad real de crecimiento sostenible para nuestro destino”, subrayó la alcaldesa, recordando que “Fitur es el escenario ideal para estrechar lazos y hacer que Alicante se vea y se escuche en los principales focos turísticos internacionales”.

Promoción conjunta con Burgos

Paralelamente, el Ayuntamiento de Alicante ha reforzado su colaboración con destinos nacionales mediante la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Burgos. Una delegación burgalesa, encabezada por su alcaldesa, Cristina Ayala Santamaría (PP), y la concejala de Turismo, Andrea Ballesteros, visitó el stand alicantino en Fitur para formalizar este acuerdo de cooperación turística.

El alcalde Luis Barcala con la concejal de Turismo de Burgos, Andrea Ballesteros. H.F.

El convenio contempla la cesión mutua de espacios municipales -como oficinas de turismo y soportes publicitarios urbanos- para promocionar las dos ciudades de manera recíproca. Además, ambas corporaciones se comprometen a organizar acciones conjuntas, especialmente en el ámbito gastronómico, aprovechando el reciente título de Burgos como Capital de la Gastronomía, un reconocimiento que la ciudad castellana obtuvo en ediciones anteriores y que ha reavivado su interés por las experiencias culinarias compartidas.

En el caso concreto de Alicante, se proyecta la celebración de una acción promocional gastronómica en Burgos, en colaboración con la empresa de promoción turística local. A su vez, Burgos dispondrá de un espacio destacado en Alicante para dar a conocer su oferta patrimonial y cultural, consolidando así una estrategia de promoción cruzada que beneficiará a ambas localidades.

Tanto los representantes de Burgos como los de Alicante coincidieron en señalar que la colaboración institucional es clave para impulsar el turismo de interior y reforzar la conectividad entre destinos. “La existencia de un tren directo entre Burgos y Alicante nos brinda una oportunidad única para crear sinergias turísticas”, afirmó la alcaldesa alicantina.

Con estas dos firmas, Alicante muestra en Fitur 2026 su compromiso con la cooperación internacional y la promoción territorial compartida, apostando por la innovación y la diversificación como ejes de un turismo más sostenible, competitivo y global.