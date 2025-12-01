Euforia en los hoteles de la Comunitat Valenciana ante la previsión de lleno en Navidad: "Tenemos ya más del 85 %"

Los hoteles de la Comunitat Valenciana se sienten optimistas con una extensión de la temporada sin precedentes. Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, explica que el sector está "muy, muy contento" con la actividad para el final de año y la previsión de lleno total. "Tenemos ya más del 85 %" para citas como la Nochevieja.

En una entrevista para EL ESPAÑOL, Montes explica que el sector está observando que la temporada tradicional, que solía agotarse "a mediados del mes de octubre tradicionalmente", ahora se va alargando "por los extremos".

La tendencia es tan fuerte que, pese a estar finalizando el mes de noviembre, los datos de ocupación hotelera "no están cayendo como podía ser habitual en otros años".

La previsión es que esta alta actividad continúe "hasta prácticamente bien entrada la Navidad o incluso terminada la Navidad". De hecho, los datos de ocupación actuales indican que durante los fines de semana se está "prácticamente rozando el lleno técnico".

Este fenómeno de desestacionalización se ha acelerado significativamente a raíz de la pandemia. Antes de 2019, el turismo, los viajes y el ocio se situaban en la "quinta posición en prioridad de gasto", como recogen los estudios que realizan.

Sin embargo, tras la crisis sanitaria, se ha producido una "completa aceleración de este proceso". La prioridad de gasto en ocio y viajes ha "escalado a la segunda posición", solamente superada por la alimentación. Este proceso se ha visto "acelerado muchísimo" entre 2023 y 2025.

Montes explicó que los europeos y españoles han dejado de comprar y reformar viviendas o comprar muebles para dar prioridad a las actividades lúdicas. Esto se debe a que este consumo es lo que "genera los recuerdos personales, las vivencias, que es lo que ahora mismo satisface precisamente el consumo".

Tradición de fidelidad

Esas perspectivas para las Navidades muy optimistas se refuerzan en la capital turística de la Comunitat Valenciana. En Benidorm existe una "tradición" donde los clientes formalizan la reserva de hotel para Nochevieja "ya de año en año" y "en algunos casos hasta pagada de un año para otro".

Actualmente, detalla Montes, Benidorm ya tiene una ocupación confirmada que "supera el 85%" a "más de un mes vista de la Nochevieja". Esta cifra inicial hace prever que "muchos hoteles ya están llenos" y que la ocupación se acercará al "lleno técnico también en Nochevieja".

La despedida del año, junto con San Valentín, son las dos fechas clave donde se produce esta "renovación de fidelidad" de los clientes. ¿Y por qué? Benidorm es un destino "tremendamente atractivo" para esas fechas porque sus hoteles gestionan un "muy buen producto": espectáculos y soluciones para las cenas, con mucha importancia para la música.

Montes destacó que la música en directo, con "las bandas, las orquestas", sigue siendo "uno de los elementos más valorados por los clientes". Además, durante esa noche, "casi el 50 % de nuestra clientela será internacional", siendo un gran atractivo para españoles y "europeos, ingleses fundamentalmente".

Y en la Costa Blanca

La alta ocupación no se limita a Benidorm, puntualiza. La Costa Blanca en general está realizando "las cosas tremendamente bien". Las cifras se sitúan en el "80 % de reservas" y "también se acercará a ese casi lleno técnico para la Nochevieja".

En ese repaso, Montes señala el caso de la ciudad de Alicante con el atractivo de la Tardevieja que arranca ya la celebración en las comidas seguidas de tardeo y los fuegos artificiales desde la plaza del Ayuntamiento.

En el sur de la provincia, la gran presencia internacional se combina con el deporte, para el que el golf es "un básico". Montes avanza que los hoteles del sur de la provincia, así como los del norte (Xàbia y Dénia), "todo lo que esté abierto también colgará prácticamente ese cartel de completo".