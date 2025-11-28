Los hoteles de la Comunitat Valenciana abrazan por su fidelidad el Black Friday con descuentos de hasta 40 %

Los hoteles de la Comunitat Valenciana se apuntan a la moda del Black Friday con entusiasmo. La patronal Hosbec destaca que hay descuentos de hasta el 40 % y que estas compras generan una alta fidelidad entre los clientes porque "no habrá fugas a otros destinos".

La campaña de promociones comerciales, como indican, no se centra únicamente en este viernes, como indica el nombre de la campaña. Está siendo generalizada la implantación de descuentos y condiciones especiales para los clientes más previsores, recalcan.

Eso se traduce en que lo más habitual es encontrar precios que bajan en una franja del 20-25 % sobre tarifa. Y ahí especifican que hay algunos programas de fidelidad que pueden incrementar este descuento hasta el 35-40 %.

Y una de las cosas que valoran en particular sobre estas promociones es que para conseguirlas se pasa por la propia página del hotel o su canal de reservas. Este es uno de los objetivos que siempre busca el sector ya que así trabajan directamente con el comprador y no se depende de los portales de viajes. Así fomentan el canal propio de comercialización y los fidelizan.

¿Qué se puede comprar? Ahí cada hotel elige lo que más le conviene. Hosbec indica que unos optan por aplicar estos precios especiales a toda la oferta abierta para venta mientras que otros dirigen sus ofertas sobre todo a reservas adelantadas de temporada de verano 2026. Como puntualizan, es frecuente encontrar también condiciones más estrictas para anulación.

Otros establecimientos no se quedan solo en el alojamiento, sino que extienden también su política de descuentos al resto de servicios del hotel. En este caso, estas promociones son más moderadas, un 10% de media, y abarcan servicios como spa y tratamientos, restaurantes o actividades deportivas.

Aumento de ventas

Las operaciones realizadas en este periodo promocional de Black Friday animan mucho las ventas si lo comparamos con una semana de principios de mes de noviembre. Estas ventas se incrementan entre un 35 % y un 50 % sobre el volumen normal en esta época del año, y muchas de estas ventas se centran ya en la campaña 2026: desde la Semana Santa hasta reservas para verano.

Los consumidores españoles y europeos que ya tienen decididas sus vacaciones para el próximo año se garantizan con esta oferta mejores precios incluso que los pagados en 2025. Y es una tendencia que cada vez el consumidor mira más: el ocio y los viajes siguen en segunda posición de prioridad de gasto sin perder atractivo para nuestros clientes.

Las políticas restrictivas frente a cancelaciones que son aplicables a estas ofertas, multiplican hasta por 5 la facturación real de la campaña de BF frente a una facturación ordinaria. Son reservas firmes, que se ejecutan y se llevan a término en un porcentaje cercano al 99 %, lo que garantiza que no habrá fuga de clientes a otros destinos.