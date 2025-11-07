Alicante explora una alianza con British Airways para atraer turistas norteamericanos con escala en Londres

La concejal de Turismo de Alicante, Ana Poquet, con la consellera de Turismo, Marian Cano, y el secretario autonómico, José Manuel Camarero. Ayuntamiento de Alicante

British Airways realiza cerca de 400 vuelos directos cada semana entre Londres y Estados Unidos, lo que equivale a más de 20,000 vuelos al año en esta ruta. La aerolínea conecta Londres (principalmente Heathrow y Gatwick) con 26 ciudades estadounidenses y es el operador europeo con mayor número de vuelos entre el Reino Unido y Estados Unidos. Además, durante el verano puede haber incrementos adicionales en la frecuencia de algunas rutas principales, como Nueva York o Miami.

En esta coyuntura, la delegación del Patronato de Turismo Alicante City&Beach, encabezada por la concejala Ana Poquet, ha establecido varios contactos durante la feria World Travel Market (WTM) de Londres con la aerolínea para lograr alianzas que permitan incrementar el número de turistas estadounidenses en la ciudad durante los próximos años.

Hace dos años, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció un acuerdo con la aerolínea una conexión entre los aeropuertos de Valencia y Nueva York, vía Londres. Y lo hizo precisamente en el mismo escenario de la edición de la WTM en la capital británica.

Este jueves ha finalizado la feria, una de las mayores del mundo del sector turístico, en la que el Patronato de Turismo ha mostrado su oferta para el mercado city break o de escapada de fin de semana, el turismo gastronómico, el de congresos y eventos (MICE) y el deportivo, principalmente.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha calificado de “muy positiva la presencia de Alicante en la WTM donde un año más venimos con una campaña promocional muy potente, con una gran pantalla en Leicester Square, al ser el británico nuestro principal mercado, pero en la que aprovechamos también para avanzar en otros como el estadounidense, el irlandés y el polaco”.

La edil y técnicos del Patronato de Turismo han mantenido una quincena de reuniones en tres días con aerolíneas, turoperadores, agencias de viaje, consultoras del sector y prensa especializada.

Fruto de estos encuentros se va a realizar otra reunión de trabajo próximamente con British Airways para analizar los datos de la compañía y potenciar el mercado norteamericano. Desde British Airways trasladan que han detectado un alto porcentaje de estadounidenses que hacen escala en Londres para realizar el trayecto Gatwick-Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández.

Poquet ha explicado que “ya estábamos detectando una mayor presencia de turismo americano y sobre todo el creciente interés de empresas estadounidenses por el turismo MICE en la ciudad, de manera que es un fenómeno que debemos analizar y potenciar”.

Además, Alicante ha sido protagonista en esta WTM con su título de Capital Española de la Gastronomía. Tres alicantinos, Joaquín Baeza Rufete (estrella Michelin), Pablo Montoro (sol Repsol) y Paco Torreblanca han compuesto el menú para la presentación de destino gastronómica organizada por Turisme Comunitat Valenciana en Londres con el objetivo de captar turismo gastronómico.

Campaña promocional

La campaña promocional de Alicante en Londres consiste en la aparición de frases de “Spain Says” en una gran pantalla en Leicester Square similar a la lona instalada recientemente en la Puerta del Sol de Madrid. En esta ocasión se trata de una emisión cada minuto en la pantalla con frases que juegan con nuestro clima y playas como reclamo turístico y también con la oferta gastronómica, en línea con la promoción de Alicante Capital de la Gastronomía 2025, con el humor como protagonista.

Por ejemplo se podrá ver “In Alicante we don’t say 18.00 pm, we say “It’s still beach time” and I think it’s beautiful”, (En Alicante no decimos son las 6 de la tarde, decimos “todavía es la hora de la playa” y creo que es precioso). El impacto previsto es de 250.000 visualizaciones diarias desde el 31 de octubre hasta el 7 de noviembre.