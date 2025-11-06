La Costa Blanca acogerá en 2026 el evento internacional Traverse, una cita de referencia para 'creadores de contenidos'

Toni Pérez y José Mancebo en una de las reuniones del Patronato Costa Blanca ayer en el feria WTM de Londres. Diputación de Alicante

La provincia de Alicante se prepara para convertirse en el epicentro mundial del marketing turístico y la creación de contenidos digitales. El Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca ha avanzado durante la feria de Londres, la World Travel Market (WTM), un preacuerdo para acoger en 2026 el evento internacional Traverse, considerado una de las citas más importantes del sector por su capacidad de reunir cada año a creadores de contenido, marcas y destinos turísticos de todo el mundo.

De consolidarse el preacuerdo, Traverse aterrizará en la Costa Blanca con una propuesta que combina formación, experiencias locales y actividades de networking. Este formato híbrido busca, según explica el presidente del Patronato y de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, “impulsar la promoción del destino fuera de temporada alta”, en línea con la estrategia provincial de desestacionalización y sostenibilidad.

El evento, que se celebrará durante seis días, ofrecerá un programa diverso diseñado para sumergir a los participantes en la esencia del territorio alicantino. Cuatro jornadas estarán dedicadas al descubrimiento de la provincia con catas, rutas culturales, talleres gastronómicos y atardeceres junto al mar Mediterráneo. Las dos últimas jornadas se centrarán en el congreso profesional, que incluirá ponencias especializadas, sesiones formativas y la esperada gala de los premios Traverse, donde se reconocen las mejores iniciativas en comunicación y turismo digital.

Los organizadores han confirmado que los costes de alojamiento y manutención serán asumidos por los propios asistentes, mientras que el Patronato Costa Blanca se encargará de coordinar el programa completo de experiencias. El objetivo, explican, es “mostrar la diversidad paisajística, cultural y gastronómica del destino”, ofreciendo una inmersión genuina en la identidad mediterránea de la región.

En palabras Pérez, “la llegada del Traverse representa una oportunidad estratégica para posicionar la provincia en el mapa internacional del turismo digital y experiencial”. Con este encuentro, la Costa Blanca busca fortalecer su marca más allá del turismo tradicional de sol y playa, promoviendo la exploración de su patrimonio interior, sus pequeños municipios y sus propuestas sostenibles.

El evento no solo reunirá a influencers, fotógrafos, videógrafos y expertos en redes sociales, sino también a representantes de destinos turísticos y empresas del sector tecnológico. Esta sinergia pretende generar un flujo constante de creación de contenido innovador que proyecte la imagen de la Costa Blanca ante audiencias internacionales.

El Patronato considera que Traverse 2026 consolidará el posicionamiento de la provincia como un referente en turismo creativo, capaz de atraer a un público diverso y comprometido con la autenticidad. “Queremos que los creadores vivan la Costa Blanca de forma auténtica, generen contenido original y proyecten su esencia más allá del sol y playa, mostrando también la riqueza del interior y la singularidad de los destinos menos conocidos”, subraya el director del Patronato, José Mancebo.

La celebración de Traverse 2026 supone, por tanto, un paso firme hacia un modelo de turismo más equilibrado, innovador y sostenible, que conecta la tradición del territorio con las nuevas narrativas digitales que definen el futuro del sector.