Islandia, China, EE.UU., Japón y Canadá: los objetivos estratégicos del Patronato Costa Blanca en la feria de Londres

El Patronato de Turismo Costa Blanca, dependiente de la Diputación de Alicante, ha acudido a la feria World Travel Market (WTM) de Londres con lo que definen como un "cambio de paradigma promocional enfocado en paquetes de golf, gastronomía, salud, cultura y turismo MICE". Pero sobre todo, con la diversificación de mercados internacionales en un encuentro anual marcado por la hegemonía alicantina como destino en el mercado británico.

Para ello ha programado una serie de encuentros con operadores del sector con el propósito de concretar acuerdos que permitan incrementar la llegada de visitantes a la provincia de cara a 2026, un año clave para consolidar el récord de turistas que se registrará esta anualidad.

La delegación provincial, con su presidente Toni Pérez a la cabeza, acompañado por la vicepresidenta de la Diputación, Ana Serna, y el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, afirma que tiene como objetivo fidelizar mercados asentados -el británico o el procedente de Europa del Este-, pero también centrar la estrategia de acción en otros emergentes que promueven nuevas oportunidades de negocio turístico.

Según ha explicado Toni Pérez, “nuestra presencia en la World Travel Market viene fijada por un cambio de paradigma promocional con el que pretendemos consolidar la estrategia de trabajo por nichos de productos”. Para ello, “hemos enfocado nuestras propuestas en paquetes promocionales de golf, gastronomía, salud y el bienestar, cultura o turismo MICE, sin olvidar el perfil vacacional tradicional”, ha detallado Pérez.

Además, en una entrevista concedida a la agencia Efe esta mañana en la feria londinense, Pérez ha manifestado que el destino de la provincia está dando "pasos" para lograr una mayor cuota de estos mercados como antecedente al establecimiento de futuras conexiones aéreas directas con Norteamérica y Asia.

La Costa Blanca ofrece "una climatología muy benigna y mucha tranquilidad" para unos turistas acostumbrados a largos desplazamientos y que podrían decantarse por este rincón del Mediterráneo para complementar una visita a otros puntos de España.

Según Pérez, estos nuevos mercados, que ofrecen muchísimas posibilidades de negocio por su "inmensa" población, conocen sobradamente Europa y la oferta española "y nunca rehuyen de la climatología y la playa". "Los países asiáticos disfrutan una y otra vez de España y queremos poner en el mapa que existe una oferta de la Costa Blanca que tiene cultura, patrimonio, una gastronomía envidiable y una climatología que difícilmente se va a encontrar en cualquier otro punto de España o Europa".

Preguntado si para captar a estos nuevos turistas es necesario tener conexiones aéreas directas, el presidente del Patronato Costa Blanca ha señalado que "no necesariamente, aunque ese es el objetivo final" y ha proseguido que, a menudo, es necesario primero abrir el mercado para que luego lleguen esos vuelos: "Trabajamos para que haya una conectividad de personas y lo otro llegará".

En este sentido, ha incidido en que el país está relativamente bien conectado a través de Madrid y Barcelona y que en la cultura asiática y norteamericana está asentada la normalidad de distancias "enormes", por lo que el desplazamiento desde las dos principales ciudades españolas hasta Alicante por avión, tren o incluso carretera les pueden resultar "mínimos".

"Hay gente que puede venir a España a visitar Madrid y que acaba haciendo el Camino de Santiago y bajando a la provincia de Alicante para disfrutar de la climatología y las playas en una o dos jornadas", ha puesto como ejemplo.

Islandia, nuevo objetivo

Junto con Norteamérica, Asia y los países de Europa del este, la Costa Blanca apuesta por captar turismo de Islandia por el alto poder adquisitivo de esos visitantes y por la buena conectividad que existe con el aeropuerto de Alicante-Elche, uno de los pocos españoles con vuelos regulares todo el año a través de la compañía Icelandair.

"El sol y playa funciona todo el año en la Costa Blanca", ha apuntado antes de añadir que "gracias a ese producto podemos estar también referenciando un interior que, especialmente en esos meses de invierno, puede ser increíblemente atractivo con unas experiencias que difícilmente olvidarán".

Benidorm, la marca de referencia

El también alcalde de Benidorm ha puesto de manifiesto que la capital turística de la Costa Blanca es la "marca de referencia" en la feria londinense tanto para el conjunto de la Comunitat Valenciana como para el propio país.

En la WTM, "Benidorm viene a mostrar sus avances y su transformación en los últimos años para adaptarse a una demanda cada vez más exigente" para el mercado británico, que tiende cada vez más a enfocarse en el destino familiar y sostenible, con lo que la ciudad "hace como tractor y locomotora para toda la actividad turística tanto de la Costa Blanca como de la Comunidad Valenciana y de la marca España".