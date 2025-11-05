Los chefs alicantinos Baeza, Montoro y Torreblanca trasladan a la feria de Londres ‘L'Exquisit Mediterrani’

Los chefs Baeza, Torreblanca y Montoro (abajo) posan con autoridades, entre ellas, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y la consellera de Turismo, Marian Cano, en el acto gastronómico de la WTM en Londres.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha presentado esta noche en Londres, con motivo de la feria World Travel Market (WTM), la propuesta gastronómica y turística de la Comunitat Valenciana bajo la marca L´Exquisit Mediterrani, que promueve la excelencia, la sostenibilidad y la identidad mediterránea a través de la gastronomía y los productos locales.

En el acto, la prensa británica ha podido degustar productos y platos emblemáticos de las tres provincias, elaborados por reconocidos chefs de la Comunitat Valenciana, como los alicantinos Joaquín Baeza y Rufete, Pablo Montoro y Jacob Torreblanca, quienes han elaborado un menú inspirado en la dieta mediterránea, los arroces y los productos de kilómetro cero del destino.

La presentación ha reunido en el restaurante Camino Shoreditch de la capital británica a cerca de un centenar de profesionales del sector turístico, periodistas especializados y representantes institucionales procedentes de Reino Unido.

Durante su intervención, Marián Cano ha destacado la estrecha relación histórica entre el país y la Comunitat Valenciana, recordando que "el público británico forma parte de la historia viva de nuestro turismo". En palabras de la consellera, "millones de británicos han elegido nuestras costas, pueblos y ciudades como su segunda casa, compartiendo con nosotros algo profundamente mediterráneo: el placer de vivir y compartir la gastronomía".

El chef Pablo Montoro preparando unos platos durante la degustación.

La titular de Turisme ha subrayado que Reino Unido representa casi un tercio de los visitantes internacionales que recibe la Comunitat Valenciana cada año, consolidándose como "un mercado amigo, fiel y prioritario".

Cano ha puesto en valor la gastronomía como motor de desarrollo turístico sostenible, destacando que "en la Comunitat, cada plato es una historia de respeto: por quien cultiva, pesca, cocina y por quien viaja para descubrirnos".

Asimismo, ha remarcado que nuestro destino cuenta actualmente con 33 estrellas Michelin y 65 Soles Repsol, "una muestra del esfuerzo, la creatividad y la excelencia de nuestros cocineros y restauradores, que son nuestros mejores embajadores en el mundo".

La consellera ha concluido su intervención reafirmando el compromiso de la Comunitat Valenciana con la sostenibilidad, la hospitalidad y la calidad de vida mediterránea, subrayando que "cuando un visitante británico se sienta en una mesa de la Comunitat Valenciana, no solo descubre nuevos sabores, sino una manera de vivir".

Degustación elaborada por los chefs alicantinos en Londres. De Alicante

"El vínculo entre el Reino Unido y la Comunitat Valenciana es mucho más que turístico: es cultural, emocional y humano. Los británicos sois siempre bienvenidos a nuestra casa", ha afirmado Cano.

Esta propuesta culinaria ha servido también para celebrar la designación de Alicante como Capital Gastronómica 2025, un reconocimiento al talento y la innovación de la cocina valenciana.