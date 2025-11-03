La Costa Blanca viaja a la feria WTM de Londres para seguir rompiendo récords de turistas británicos

El expositor de la Comunitat Valenciana en una edición anterior de la WTM en Londres.

Una vez al año, la Costa Blanca es la que viaja al Reino Unido por la feria turística World Travel Market (WTM), la mayor del mundo. El objetivo de este año es afianzar el mercado británico, el más importante de la región, y seguir atrayendo a turistas para continuar batiendo récords.

La WTM se desarrolla del 4 al 6 de noviembre y a ella acude la Diputación de Alicante y concejales de Turismo de municipios alicantinos para mostrar los encantos de la provincia y desestacionalizar el turismo.

Durante los primeros nueve meses del año, el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández ha alcanzado un nuevo récord de viajeros, al registrar 15,3 millones de pasajeros.

De ese total, el tráfico de británicos (llegadas y salidas) ha superado los 5 millones, una cifra que consolida a este país como el principal mercado internacional de la terminal alicantina y uno de los pilares fundamentales de su tráfico aéreo.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, que se ha desplazado hasta la capital de Reino Unido para asistir mañana a la jornada inaugural, ha señalado que "este flujo constante refuerza el papel de la terminal alicantina como principal puerta de entrada del turismo británico al litoral mediterráneo y afianza la posición de la Costa Blanca como uno de los destinos preferidos".

La finalidad de este año es "establecer acuerdos que permitan acrecentar la conectividad aérea de nuestra provincia y ofertar paquetes vacacionales segmentados, por preferencias del viajero, y desestacionalizados durante todo el año", ha resaltado.

Así, se busca posicionar la provincia de Alicante como destino diverso, sostenible y conectado, abrirla a nuevos mercados emisores, como EE.UU. y Canadá, reforzando la conectividad aérea y ferroviaria, y anunciar el evento del Showcase Costa Blanca 2026.

Ciudad de Alicante

Por su parte, la ciudad de Alicante ha activado una campaña que consiste en la aparición de frases de "Spain Says" en una gran pantalla en Leicester Square similar a la lona instalada recientemente en la Puerta del Sol de Madrid.

En esta ocasión se trata de una emisión cada minuto en la pantalla con frases que juegan con nuestro clima y playas como reclamo turístico y también con la oferta gastronómica, en línea con la promoción de Alicante Capital de la Gastronomía 2025, con el humor como protagonista.

Por ejemplo se podrá ver "In Alicante we don’t say 18.00 pm, we say 'It’s still beach time' and I think it’s beautiful". (En Alicante no decimos son las 6 de la tarde, decimos "todavía es la hora de la playa" y creo que es precioso).

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha destacado que "las acciones llevadas a cabo estos dos últimos años en Gran Bretaña han propiciado un aumento del 15 % de visitantes del que es nuestro principal mercado al que acudimos de nuevo con una gran campaña promocional".

Además, ha añadido "en esta edición de la World Travel Market vamos a trabajar también el mercado emergente de Irlanda y también el polaco, que cosecha muy buenos resultados en los últimos años por la extensa conectividad de vuelos".