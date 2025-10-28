Esta es la nueva ciudad con la que conecta el aeropuerto de Alicante para seguir batiendo récords en invierno

La foto de familia en la presentación este martes de la nueva conexión aérea con Alicante.

El crecimiento del aeropuerto de Alicante y Elche se consolida con nuevas líneas. La última en presentar su oferta es Vueling, que este martes ha inaugurado la conexión con Santander.

Este primer vuelo ha despegado a las 17:58 horas desde el Miguel Hernández para aterrizar en el Seve Ballesteros-Santander a las 19:18. Los primeros viajeros que han partido rumbo a la costa del mar Cantábrico han podido disfrutar de una mesa de dulces y del cordial saludo de la tripulación, apuntan desde Aena.

Este es el inicio de una nueva conexión que contará con dos frecuencias semanales, los martes y los sábados, y estará disponible durante toda la temporada de invierno 2025–2026.

La compañía, que pertenece al grupo IAG, explica que con este vuelo que refuerza la conectividad doméstica desde ambas ciudades se busca tanto facilitar los desplazamientos de los viajeros de ocio como los que quieran hacer negocios entre la Comunitat Valenciana y Cantabria.

¿Qué significa esta nueva apertura para l'Altet? Vueling lo sitúa en el refuerzo de su operativa en la base alicantina. De hecho, la compañía ha incorporado un avión adicional este invierno, lo que eleva a cinco su flota actual.

Gracias a esta mayor presencia, la compañía ha superado por primera vez el millón de asientos ofertados durante los meses de invierno. Eso se traduce en un 12,5 % más que el año anterior lo que para ellos supone consolidar su red de rutas nacionales e internacionales desde el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

Vueling remarca que de esta forma también fortalece su presencia en el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander. Y al describirlo deja claro que con el vuelo ofrece a los pasajeros del norte de España un acceso directo y cómodo al sureste peninsular durante toda la temporada de invierno.

Esta temporada de invierno a la que se refiere es la que ha tenido un mayor crecimiento en el aeropuerto de Alicante durante los dos últimos años. En este tiempo ha ido batiendo récord sobre récord, rompiendo con la estacionalización del turismo en los meses de verano.

Con cada noticia que presenta esas cifras, la Generalitat recuerda que también era momento de ampliar las instalaciones y así han exigido reiteradamente una segunda pista.

Lo que llegará, en cambio, es la ampliación del edificio de la terminal "y se creará la nueva calle de rodaje que merecía". Con estas palabras anunciaba el presidente Pedro Sánchez parte de las inversiones previstas entre 2027 y 2031 para hacer frente a los pasajeros que se prevén en los próximos años.