El turismo interno en la Comunitat Valenciana creció en el segundo trimestre un 9,5% respecto a principios de año

La encuesta de turismo de residentes ETR-FAMILITUR del segundo trimestre de 2025 para la Comunitat Valenciana, publicada por el Portal Estadístico autonómico, muestra un notable crecimiento del turismo interno y extranjero, junto con cambios en los patrones de gasto y estancia. Los viajes realizados por residentes en la Comunitat Valenciana han mostrado mayor dinamismo dentro de la propia región y por visitantes internacionales, aunque con ligeras correcciones respecto al año anterior.

Según este documento procedente de datos del INE, "las personas residentes en la Comunitat Valenciana realizaron 4.719.769 viajes durante el segundo trimestre de 2025. Esta cantidad es un 9,5% superior que la registrada en el mismo trimestre del año anterior".

El número de viajes de los residentes en España aumentó un 2,9% en el segundo trimestre, llegando a 46,4 millones. La Comunitat Valenciana fue uno de los principales destinos turísticos nacionales junto a Andalucía y Cataluña. Por otro lado, un 89,1% de los viajes de residentes valencianos fue dentro del territorio nacional; el 50,4% en la propia Comunitat Valenciana y el 38,8% en otras comunidades. El 79,2% de los desplazamientos se realizaron en vehículo propio y el 84,5% duró entre 1 y 3 noches.

Las pernoctaciones trimestrales han aumentado en mayor medida, un 17,9% respecto al segundo trimestre del año anterior. Esta situación también arrastra al alza la duración media de los viajes que se sitúa en 3,5 días con una variación anual del 7,7%.

Sin embargo, aunque se ha producido una evolución anual positiva del 15,7% en la variable gasto, que se sitúa en 1.438,7 millones de euros, el gasto por persona y día que asciende a 88,1 euros en el trimestre analizado, ha tenido un descenso anual del 1,9%. La partida de gasto más importante fue la destinada a alojamiento la cual representa el 25,2% del gasto total.

Así las cosas, el segundo trimestre mostró recuperación de la demanda extranjera, con un crecimiento interanual del 6% en el número de turistas que visitan la Comunitat Valenciana. Alicante tuvo un aumento del 2,5% en turistas extranjeros y Castellón del 15%.

El gasto turístico total de estos extranjeros subió un 6,2% respecto a 2024, estabilizándose el gasto por viaje (0,2%) y creciendo el gasto medio diario (2,5%).

De este modo, el turismo de residentes muestra expansión, sobre todo dentro de la Comunitat Valenciana. El gasto turístico sigue la senda de crecimiento, aunque con menor estancia media. Se mantiene y refuerza el atractivo de la Comunitat Valenciana como destino preferente tanto para turistas nacionales como internacionales, especialmente en Castellón y Valencia.