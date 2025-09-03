El aeropuerto de Alicante-Elche es el tercer mejor valorado en España por los viajeros

Una vista de la entrada del aeropuerto de Alicante Elche. M.H.

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández se cuelga la medalla de bronce como el tercero mejor valorado por los viajeros de toda España, según el portal de reservas Holidu.

Con la llegada del fin del verano, Holidu ha recopilado las reseñas y opiniones de miles de viajeros en Google Maps para crear un ranking de los mejores aeropuertos que destacan por su excelencia en el servicio.

El mejor clasificado es el aeropuerto de El Hierro (VDE), en Canarias. "Este pintoresco aeropuerto insular no solo se mantiene a la vanguardia con una inquebrantable puntuación de 4,5 año tras año y 720 reseñas, sino que también simboliza la dedicación a ofrecer una experiencia personalizada y acogedora", señalan desde el portal.

Le sigue el aeropuerto de La Gomera (GMZ),también en Canarias. "Dando servicio a una de las islas más pintorescas de Canarias, este aeropuerto es un punto crucial para quienes buscan explorar la riqueza natural y cultural de la región. Alcanzando una prestigiosa calificación de 4,5 y 411 comentarios. Destaca por su simplicidad y eficacia", aseguran.

En el caso de la infraestructura alicantina, resaltan su "notable ascenso de una posición que le ha permitido alcanzar el podio".

Ha alcanzado esta posición gracias a la mejora del servicio, reflejado en la misma puntuación de 4,3 pero ahora acompañado de 22,808 reseñas, "una cifra destacadamente alta que lo impulsa hacia adelante".

Todo esto en gran parte ayudado de recientes renovaciones que han ampliado su capacidad y mejorado su infraestructura.

Desde Holidu, subrayan la instalación de modernos sistemas de monitoreo de seguridad y la creación de zonas de embarque más accesibles y cómodas con todos los servicios necesarios.

"Además, su buena oferta de rutas hace del aeropuerto de Alicante-Elche una elección ideal para quienes quieran visitar la Costa Blanca", concluyen.

A la cola

En el otro lado de la balanza está el aeropuerto de Logroño (RJL), en Navarra, y el de Melilla (MLN), considerados los que peores servicios ofrecen a los viajeros.

Clasificado al final del ranking, en la posición 44; el aeropuerto de Logroño tiene una calificación de 3,5, reflejando limitaciones en infraestructura y servicios.

"Sus instalaciones parecen satisfactorias, sin embargo, los cortos horarios de apertura y sus servicios escasos han condenado a este aeropuerto a la última posición del ranking", indican.

Por su parte, el aeropuerto de Melilla enfrenta "numerosos desafíos" que lo han situado como uno de los aeropuertos menos valorados de España.

"Su valoración de 3,7 refleja una lucha continua por satisfacer las expectativas de los pasajeros. Con una infraestructura limitada, este aeropuerto suele enfrentar situaciones de congestión, lo cual genera retrasos y frustraciones entre los usuarios", aseguran.