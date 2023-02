Valencia prohíbe la vivienda de uso turístico ocasional en el centro histórico

La expansión o freno de las viviendas turísticas tiene en la ciudad de Valencia su campo de batalla. Tras la anulación de la normativa que habían implantado, el Ayuntamiento anuncia este viernes que iniciará el proceso para modificar las normas e impedir la existencia de las que se dediquen a un uso turístico ocasional.

El objetivo que se marca el Gobierno municipal de Compromís y PSOE es mantener el fomento del uso residencial y del comercio tradicional en el centro histórico de la ciudad. Como explica el concejal de Hacienda, Borja Sanjuan, el objetivo es que “el centro histórico de València sea un excepcional lugar para visitar pero sobre todo un excepcional lugar para vivir”.

En defensa de la puesta en marcha de una nueva batería de medidas, el concejal ha razonado que “uno de los efectos negativos que tiene la proliferación de apartamentos turísticos y contra lo que estamos luchando con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance es que donde hoy hay un apartamento turístico antes había una vivienda”.

[El debate de la vivienda turística en la Comunidad Valenciana: ¿deben ponerle límite los ayuntamientos?]

No solo se va a limitar la vivienda que no tiene compatibilidad urbanística para dedicarla a tiempo completo a apartamento turístico sino que también se va a impedir que dentro del plan de protección de Ciutat Vella se haga vivienda turística ocasional, para que no sea un espacio por el que se puedan colar apartamentos turísticos.

Hasta ahora el plan de protección preveía la opción de vivienda turística ocasional como aquella que sólo podían solicitar personas físicas, en su residencia habitual, con un máximo de 60 días al año y con el permiso de la comunidad de vecinos.

Casi tres años después de la entrada en vigor del plan, el objetivo de fomento del uso residencial y del comercio tradicional sigue siendo prioritario, más aún actualmente, en que las dificultades de acceso a la vivienda se han agravado.

Por otra parte, el ayuntamiento ha informado de que, dentro del programa Dona Digital destinado prioritariamente a mujeres en situación de desempleo, se ofrecerá formación en materia de competencias digitales mediante una subvención de 37.440 euros.

Con ello se pretende incidir en uno de los sectores de la población que tienen más dificultades para encontrar un empleo.

Sigue los temas que te interesan