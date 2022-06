La Comunidad Valenciana destina 1,2 millones a campañas de marketing con Hosbec y Visit Benidorm

El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha firmado en Benidorm dos convenios de colaboración con la patronal Hosbec y la Fundación Visit Benidorm, a través de los cuales destinará 1,2 millones de euros a diversas campañas de marketing.

Colomer ha destacado que la firma de estos convenios "es la continuación de una estrategia de gobernanza colaborativa que consiste en contar con el sector para hacer políticas de promoción y de innovación", y ha remarcado que estos acuerdos "generan una política de alianzas para ofrecer nuestra mejor versión en un momento crítico y difícil como el que vivimos".

[La patronal valenciana cifra en 39 millones el impacto de la tasa turística: "Quieren castigar a los visitantes"]

En concreto, Francesc Colomer, ha firmado con el presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec), Toni Mayor, el convenio de colaboración entre ambas entidades para reforzar la difusión de la oferta turística de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana, incidiendo en la seguridad y resiliencia generada por la Covid-19.

A través de este acuerdo con Hosbec, Turisme destina 850.000 euros a través de dos ejes de actuación: promoción a través de la campaña de comunicación y desarrollo de productos turísticos; y promoción a través de acciones de innovación, sostenibilidad, responsabilidad empresarial y transformación digital.

Colomer también ha suscrito con el presidente de la Fundación Visit Benidorm, Toni Pérez, el convenio de colaboración entre ambos organismos para la realización de actuaciones de marketing y promoción turística de Benidorm en el ámbito nacional e internacional.

Mediante este convenio, Turisme Comunidad Valenciana contribuirá económicamente con 350.000 euros para las acciones de marketing y promoción turística de Benidorm en el mercado nacional e internacional, incidiendo en la seguridad y resiliencia generada por la Covid-19 durante el año 2022 que realice la Fundación Visit Benidorm.

Balance de actuaciones

En su reunión ordinaria de este martes, el Patronato de la Fundación Turismo Benidorm ha aprobado las cuentas de 2021 y la memoria de sus acciones desarrolladas. En total ha asistido a 18 ferias nacionales e internacionales y ha organizado 64 sesiones press y blog trips, además de 12 fam-trips, la participación en 29 work-shops y hasta 51 acciones promocionales.

Desde Visit Benidorm se han orquestado cuatro campañas de promoción, nacional e internacional en España, Reino Unido, Francia y Portugal, con acciones con 12 turoperadores que han generado 360 millones de impactos.

En el balance presentado hoy se han destacado los más de 6 millones de visualizaciones la web Visit Benidorm y los más de 15 millones de impactos en las distintas redes sociales.

En la sesión, se han destacado aspectos del Plan Estratégico 2022 y de las campañas en marcha.

El alcalde, Toni Pérez, ha destacado la "excelente" labor del organismo gestor de la Fundación y del equipo humano que lo integra, señalando "los excelentes resultados que las campañas de marketing y co-marketing 'Destino Benidorm' están reportando". En este sentido, Pérez ha subrayado que "no hay mejor plan que el 'Plan B', de Benidorm, The Best Plan", la campaña de Destino Benidorm.

Sigue los temas que te interesan