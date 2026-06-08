Mediterranean Digital Summit consolida a Alicante como polo del eCommerce en España

Alicante volvió a situarse en el centro del mapa del comercio electrónico con la celebración del Mediterranean Digital Summit 2026, una cita que reunió el pasado 4 de junio en IFA a más de 400 profesionales del ecosistema digital y que aspira ya a consolidarse como uno de los encuentros de referencia en España en torno al eCommerce, el marketing digital y la tecnología.

Organizado por Webimpacto, con el apoyo de Shopify y MarketplacesHoy, el evento reunió a empresas, marcas y especialistas del arco mediterráneo -con presencia destacada de Alicante, Murcia y Valencia- en una jornada marcada por el intercambio de conocimiento, el networking y la búsqueda de oportunidades de negocio.

Más allá de la cifra de asistentes, el summit dejó una idea clara: el ecosistema empresarial mediterráneo reclama un papel protagonista en la transformación digital. La apertura del encuentro insistió en esa lectura territorial, con un mensaje de orgullo local y de confianza en la capacidad de las empresas de la zona para competir en innovación sin necesidad de mirar siempre a los grandes polos nacionales.

Esa reivindicación de la “terreta” funcionó, en la práctica, como hilo conductor de una cita que quiso escapar del formato académico o meramente promocional para centrarse en contenidos aplicables a la realidad de las compañías.

La jornada estuvo marcada por el conocimiento práctico, el networking y la visión de negocio. Webimpacto

La programación combinó ponencias, mesas redondas y talleres con un enfoque muy orientado a negocio. Entre los temas tratados figuraron la inteligencia artificial aplicada al marketing, las estrategias de conversión y fidelización, los pagos como palanca de crecimiento internacional, la construcción de marca y comunidad o el papel de los marketplaces en nuevos modelos de adquisición.

Centrado en el negocio

También se abordaron casos concretos y experiencias de mercado, como el taller sobre marketplaces, la mesa redonda sobre el paso de la tecnología al negocio real o la intervención de Lorena Romero, SEO Manager en Puma, sobre el impacto efectivo de la IA en el posicionamiento digital.

Uno de los elementos que más peso dio al evento fue precisamente su capacidad para conectar estrategia, técnica y experiencia empresarial. Frente a los formatos más convencionales, el Mediterranean Digital Summit se presentó como un espacio de utilidad inmediata, pensado para compartir aprendizajes que puedan trasladarse al día a día de las compañías. En ese sentido, el encuentro funcionó también como termómetro de un sector en plena revisión, donde la rentabilidad, la eficiencia y la diferenciación parecen ganar peso frente a la lógica de crecer únicamente en volumen.

Mediterranean Awards 2026 Mejor Partner Tecnológico: Shoppingfeed

Mejor Trayectoria Profesional: María José Gil (CEO de D’arome)

Mejor Startup: Omniwallet

Mejor Marca Digital: D.Franklin

Mejor Estrategia Marketplaces: Padel Nuestro

Mejor Estrategia Internacional: Cecotec

El cierre llegó con la entrega de los Mediterranean Awards 2026, unos premios votados por los propios asistentes que reconocieron a empresas y profesionales del ecosistema digital mediterráneo. Entre los galardonados figuraron Shoppingfeed como Mejor Partner Tecnológico, María José Gil, CEO de D'arome, por su trayectoria profesional, Omniwallet como Mejor Startup, D.Franklin como Mejor Marca Digital, Padel Nuestro por su estrategia en marketplaces y Cecotec por su estrategia internacional. La relación de premiados refuerza la fotografía de un tejido empresarial diverso, con capacidad para competir en ámbitos muy distintos del negocio digital.

La organización concluye que el evento no solo ha crecido en asistencia, sino también en impacto y posicionamiento dentro del calendario nacional. Y los mensajes trasladados durante la jornada apuntan en la misma dirección: el Mediterranean Digital Summit quiere ser algo más que una cita sectorial. Aspira a consolidarse como un punto de encuentro donde las empresas no solo aprenden, sino que generan alianzas, comparten visión y encuentran una narrativa común para crecer desde el Mediterráneo.